Así se ve hoy Dean Thomas de Harry Potter, interpretado por Alfred Enoch

Harry Potter.jpeg Alfred Enoche en "Harry Potter".

¿Cómo se ve hoy el actor Alfred Enoch?

Como mencionamos previamente, Enoch tiene actualmente 35 años. El joven se hizo conocido por interpretar a Dean Thomas en "Harry Potter", pero también se puso en la piel de Wes Gibbins en el drama legal de ABC, "How to Get Away with Murder".

Enoch nació en Londres y es hijo del también actor William Russell (quien saltó a la fama por trabajar en la icónica serie "Doctor Who") y de Etheline Margareth Lewis, una médica de origen brasileño. Por este motivo Alfred habla fluidamente inglés y portugués.

Si bien Alfred trabaja como actor, el joven quiso estudiar en la Universidad de Oxford donde se graduó en 2012 con un bachiller universitario en lenguas modernas.

►TE PUEDE INTERESAR: Así se vería Hogwarts si estuviera en Mendoza, según la Inteligencia Artificial

Alfred Enoch (2).jpg Alfred Enoch en la actualidad.

Uno de sus últimos trabajos fue en la película de Star Plus "This Is Christmas", donde comparte pantalla con la actriz Kaya Scodelario. Además, gracias a su manejo del portugués, protagonizó en 2020 la película "Medida Provisional" del director brasilero Lázaro Ramos, donde compartió pantalla con la actriz Adriana Esteves (quien interpretó a Carminha en "Avenida Brasil").