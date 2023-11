A más de 10 años de Los juegos del hambre, así se ve hoy Prim

Los Juegos del Hambre - Tráiler Oficial HD

Gracias a esta saga la actriz Jennifer Lawrence consiguió fama y reconocimiento a nivel mundial, pero muchos también recuerdan con cariño al personaje de Primrose Everdeen, la hermana de Katniss en "Los juegos del hambre".

El personaje de Prim estuvo interpretado por la actriz Willow Shields, quien actualmente tiene 23 años.

¿Cómo luce hoy la actriz Willow Shields, quien interpretó a Prim en "Los juegos del hambre"?

Willow nació en Albuquerque (Estados Unidos) en el año 2000. Su salto a la fama se produjo cuando consiguió el papel de Primrose Everdeen en la saga de "Los juegos del hambre", la cual se basó en los libros de Suzanne Collins.

Tras finalizar su participación en esta saga, Willow fue contratada para participar del reality "Dancing With The Stars". En el 2020 protagonizó la serie "Spinning Out", y en 2022 formó parte del elenco de "Detective Knight: última misión".

Willow Shields.jpg Así se ve hoy la actriz Willow Shields.

En la actualidad la joven sigue trabajando como actriz, pero balancea su profesión con otra de sus pasiones: el rock climbing, o escalada en muro. Incluso en su feed de Instagram se pueden ver muchas fotos de Willow practicando esta actividad.

Además la joven es una apasionada por la naturaleza y por el cuidado del medio ambiente.