A casi 15 años de su estreno, así luce el actor que interpretó a "Big Mike" en "Un sueño posible"

"Un sueño posible" es una película dramática basada en el libro "The Blind Side: The Evolution of a Game" de Michael Lewis. Dirigida y escrita por John Lee Hancock, quien afirmó que el núcleo central de la película es la relación que tienen Leigh Anne Tuohy y Michael Oher y cómo evoluciona la familia a lo largo del filme.

