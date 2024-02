A 22 años de "El rey escorpión", así se ve hoy la actriz Kelly Hu con 55 años

¿De qué trata la película "El rey escorpión"?

"En Gomorra, un gobernante malvado está decidido a arrasar con todos los pueblos nómadas del desierto. Las pocas tribus restantes, nunca aliadas naturales, tienen que unirse o perecer. Sabiendo que su enemigo se basa en las visiones de una hechicera, contratan al hábil asesino Mathayus para eliminarla", indica la sinopsis de esta película que se estrenó en 2002.

The Scorpion King (2002) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

La película "El rey escorpión" también contaba con las actuaciones de Steven Brand, Michael Clarke Duncan, Kelly Hu, Grant Heslov, Bernard Hill, Ralf Moeller, entre otros.

¿Cómo luce hoy la actriz Kelly Hu?

Kelly Hu tiene actualmente 55 años y sigue trabajando como actriz. Antes de dedicarse al mundo de la actuación, Hu probó suerte con el modelaje.

Fue Miss Teen USA 1985 y Miss Hawái USA 1993. En 1997 se dio a conocer como actriz de televisión en la serie "Sunset Beach" interpretando a la Dra. Rae Chang.

Kelly Hu.jpg La actriz Kelly Hu en la actualidad.

Además de aparecer en "El rey escorpión", Kelly Hu salió en "Cradle 2 the Grave" (2003), "X-Men 2" (2003), "Underclassman" (2005), "The Tournament" (2009), en la serie "The Vampire Diaries" (2010-2011) y "White Frog" (2012), entre otros. Interpreta a Abigail Cho en la serie "Warehouse 13" en el canal Syfy (2013-2014).

►TE PUEDE INTERESAR: Así luce hoy la actriz Sara Paxton, protagonista de "Mi amiga la sirena"

La actriz apareció en muchas películas de acción ya que tuvo formación en artes marciales desde pequeña, y esto le facilitaba realizar escenas arriesgadas o de combate.