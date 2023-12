Aquamarine (2006) Trailer

¿De qué trata la película "Mi amiga la sirena"?

"Una sirena se sale de su hábitat tras una tormenta y pide ayuda a dos jóvenes para conquistar el corazón de un hombre", indica la sinopsis de esta película.

¿Cómo luce hoy la actriz Sara Paxton?

Sara Paxton es una actriz y cantante estadounidense. La joven saltó a la fama gracias a películas como "Mi amiga la sirena" (2006), "Return to Halloweentown: Witch U" (2006) y "Superhero Movie" (2008), esta última junto a Drake Bell.

Además participó como estrella invitada en series "Malcolm in the Middle" (2004), para la Fox, y en "Will y Grace" (Will & Grace, 2004). También interpretó un papel recurrente como la complicada novia de Jesse McCartney, Sarah Bordin, en la serie de WB, "Summerland" (2004).

Su primer álbum como cantante solista se tituló "The Ups & Downs", el cual fue todo un éxito en los Estados Unidos.

Sara Paxton.jpg Sara Paxton en la actualidad.

Durante varios años Paxton fue criticada por el ambiente de Hollywood por nunca haber interpretado a personajes latinos (ya que su madre es mexicana). Ante las críticas, la joven aseguró: "He intentado! ¿Estás bromeando? He ido a audiciones y he ido como, 'Tú sabes mi familia es (latina)...Yo he hablado un poco de español, y ellos sólo, 'Ja ja ja - eso es bueno' Y yo como 'qué?'. No van a contratar a la 'niña blanca' para interpretar a una latina".