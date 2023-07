La hija de Dwayne Johnson en "Entrenando a papá" hoy modela lencería y luce increíble

►TE PUEDE INTERESAR: Así luce Kelly McGillis a 37 años de actuar en Top Gun junto a Tom Cruise

Madison Pettis nació el 22 de Julio de 1998 en Arlington Texas, y es hija de Steven y Michelle Pettis. Su padre es afroamericano y su madre es de ascendencia irlandesa, italiana y francesa. Madison comenzó a modelar desde muy pequeña y actuó en diversos comerciales.

Madison Pettis.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: A 27 años de su estreno, así luce hoy Tronchatoro de "Matilda"

El primer papel importante que Madison Pettis consiguió en su carrera fue el de Sophie Martínez para la serie de Disney "Cory In the White House". Luego apareció en algunos capítulos de "Hannah Montana" y en "Barney & Friends" como Bridget. En 2009, Pettis tuvo un papel en "Free Style" (también conocida como "Jumpin") como Bailey Bryant, donde compartió pantalla con Corbin Bleu.

Luego Madison Pettis se ausentó del mundo de Hollywood, ya que decidió enfocarse en sus estudios secundarios. Actualmente tiene 24 años (el 22 de julio cumple 25) y sus últimos trabajos fueron en películas más maduras como "He's All That" (la remake del éxito de los años 90 "She´s All That"), la cual está disponible en Netflix, y una nueva versión del clásico "American Pie: American Pie: Girls' Rules".

Madison Pettis 2.jpg

Como si todo esto fuera poco, en los últimos años Madison ha ganado fama en las redes sociales por ser una de las modelos de la firma de ropa interior "Savage X Fenty", la marca de la cantante Rihanna.