A 20 años de "Amas de casa desesperadas", así lucen hoy sus protagonistas

¿Cómo lucen hoy sus protagonistas?

La serie contó con las actrices Marcia Cross, Eva Longoria, Felicity Huffman, y Teri Hatcher.

Marcia Cross

La protagonista de "Amas de casa desesperadas" tiene actualmente 61 años y sigue trabajando en Hollywood. Actualmente Marcia alterna la actuación con su labor altruista como Embajadora de la campaña "Because i am a Girl" de Plan International desde 2012 y desde mayo de 2013 como embajadora de Stand up to Cancer y Safeway Foundation para la detección temprana del cáncer de próstata.

Eva Longoria

Longoria tiene actualmente 48 años y desde hace varios años que defiende la inclusión de actores latinos en Hollywood. Por su trabajo en "Amas de casa desesperadas", Longoria fue nominada al Globo de Oro.

El año pasado debutó como directora con la producción "Flamin' Hot", una película biográfica sobre Richard Montañez, el conserje de Frito Lay que afirma haber sido el inventor de los Flamin' Hot Cheetos.

Felicity Huffman

En el caso de Felicity Huffman, la actriz fue condenada en 2019 a 14 días de cárcel luego de haber sido sentenciada por pagar un soborno de US$15 000 para que su hija fuera admitida en una universidad de élite.

La sentencia también incluyó 250 horas de servicio comunitario y la obliga a pagar una multa de US$30 000.

Teri Hatcher

A lo largo de su carrera, la actriz Teri Hatcher ha ganado tres premios del Sindicato de Actores y un Globo de Oro. Además de su rol en "Amas de casa desesperadas", muchos la recuerdan por representar el papel de Lois Lane en la serie de acción de la cadena ABC, "Lois & Clark: The New Adventures of Superman" (1993-1997).