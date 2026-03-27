Netflix y Amazon Prime Video comparten el honor de tener en sus plataformas a la película argentina más premiada de la historia. Incluso Hollywood se rindió a sus pies.
Netflix: Es la película argentina más premiada de la historia y Hollywood se rindió a sus pies
Netflix y Amazon Prime Video tienen en sus plataformas a la película argentina más premiada de la historia
Con la actuación de Ricardo Darín y un final que sorprendió a muchos, esta película que comparten Netflix y Amazon Prime Video se llevó los aplausos en la mayoría de los festivales y Hollywood incluso intentó hacer una remake con actores famosos, pero no alcanzó a tener el mismo nivel. Se trata de El Secreto de Sus Ojos.
La película argentina más premiada de la historia se estrenó en el 2009 y, a pesar de los años que pasaron, sigue siendo muy bien recordada y halagada por muchos críticos de cine.
Cuáles premios ganó la película El Secreto de Sus Ojos
Esta película, además de ganar el Oscar a la Mejor Película Extranjera, también supo triunfar en cada festival en los se presentó. Entre estos figuran:
- Premios Sur (Argentina): 13 galardones.
- Premios Goya (España): 2 premios (incluyendo Mejor Película Iberoamericana).
- Premios Ariel (México): Mejor Película Iberoamericana.
En total, esta película argentina que se encuentra en Netflix y Amazon Prime Video ganó más de 50 premios, superando así a Relatos Salvajes, que registró alrededor de 45 y a Argentina, 1985 que, no obstante, es la más premiada de esta década.
De qué se trata El Secreto de Sus Ojos
Aunque no deben ser muchas las personas que no han visto esta película o no saben de qué se trata, te contamos cuál es su argumento: "Benjamín Espósito (Ricardo Darín) se jubila del poder judicial y decide enfrentarse a un caso que marcó su carrera y su vida. Un crimen en 1974 que dejó heridas sin cerrar y preguntas sin respuesta, pero ahora que intenta transformar los hechos en novela, revive no sólo la investigación, sino el doloroso recuerdo de Irene, su jefa y amor imposible".