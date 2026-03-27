Netflix: Es la película argentina más premiada de la historia y Hollywood se rindió a sus pies

el secreto de sus ojos pelicula

Cuáles premios ganó la película El Secreto de Sus Ojos

Esta película, además de ganar el Oscar a la Mejor Película Extranjera, también supo triunfar en cada festival en los se presentó. Entre estos figuran:

Premios Sur (Argentina): 13 galardones.

13 galardones. Premios Goya (España): 2 premios (incluyendo Mejor Película Iberoamericana).

2 premios (incluyendo Mejor Película Iberoamericana). Premios Ariel (México): Mejor Película Iberoamericana.

En total, esta película argentina que se encuentra en Netflix y Amazon Prime Video ganó más de 50 premios, superando así a Relatos Salvajes, que registró alrededor de 45 y a Argentina, 1985 que, no obstante, es la más premiada de esta década.

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De qué se trata El Secreto de Sus Ojos

Aunque no deben ser muchas las personas que no han visto esta película o no saben de qué se trata, te contamos cuál es su argumento: "Benjamín Espósito (Ricardo Darín) se jubila del poder judicial y decide enfrentarse a un caso que marcó su carrera y su vida. Un crimen en 1974 que dejó heridas sin cerrar y preguntas sin respuesta, pero ahora que intenta transformar los hechos en novela, revive no sólo la investigación, sino el doloroso recuerdo de Irene, su jefa y amor imposible".

Trailer de El Secreto de Sus Ojos