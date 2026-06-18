¿Sabés cómo hacer hummus de garbanzos casero? Te dejamos la receta con 2 ingredientes secretos

El hummus de garbanzos es una de las recetas perfectas para incluir en un plan de alimentación saludable y versátil. Se trata de una salsa tradicional de origen mediterráneo que se puede preparar en casa con pocos ingredientes y se destaca por su gran aporte nutricional.
Los garbanzos son una excelente fuente de proteínas vegetales, fibra, hierro, magnesio y vitaminas del complejo B. Además, este tipo de legumbre contribuye a generar saciedad y favorece una alimentación equilibrada.
Para elaborar esta salsa se utilizan garbanzos cocidos, aceite de oliva, jugo de limón, ajo, tahini (pasta de sésamo), sal y un poco de agua para lograr una textura cremosa. Todos los ingredientes se procesan hasta obtener una preparación suave y homogénea.
Receta para hacer hummus de garbanzos
Ingredientes:
- 400 g de garbanzos cocidos
- 70 g de aceite de oliva virgen extra
- Ingrediente especial: 60 g de semillas de sésamo tostado (opcional)
- 50 ml de agua
- 1 diente de ajo
- Sal, a gusto
- 30 g de jugo de limón
- Comino, a gusto
- Ingrediente especial: 100 g de yogur natural (opcional)
Cómo preparar la receta de hummus de garbanzos, paso a paso
- Para comenzar a preparar el hummus, lava los garbanzos cocidos para retirar el líquido y luego escurre y tritura en una procesadora.
- A continuación, añade el diente de ajo pelado, el sésamo (opcional), el comino, la sal, el jugo de limón y el agua.
- Luego, tritura la mezcla hasta obtener una pasta suave y cremosa. También, suma el aceite de oliva y sigue mezclando. Si lo deseas, puedes agregar un poco de yogur natural para darle más cremosidad.
- Si el Hummus de garbanzos queda muy espeso, puedes agregar un poco de agua o aceite. Al momento de servir, espolvorea pimentón, semillas y un chorrito de aceite de oliva.
El hummus de garbanzos es una de las recetas exquisitas para aderezar sánguches, carnes, ensaladas y tostadas. Al ser casera, no contiene aditivos ni conservantes, por lo que es mucho más saludable que las salsas que se consiguen en el supermercado.