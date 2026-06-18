¿Sabés cómo hacer hummus de garbanzos casero? Te dejamos la receta con 2 ingredientes secretos

Los garbanzos son una excelente fuente de proteínas vegetales, fibra, hierro, magnesio y vitaminas del complejo B. Además, este tipo de legumbre contribuye a generar saciedad y favorece una alimentación equilibrada.

Para elaborar esta salsa se utilizan garbanzos cocidos, aceite de oliva, jugo de limón, ajo, tahini (pasta de sésamo), sal y un poco de agua para lograr una textura cremosa. Todos los ingredientes se procesan hasta obtener una preparación suave y homogénea.