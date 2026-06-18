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¿Sabés cómo hacer hummus de garbanzos casero? Te dejamos la receta con 2 ingredientes secretos

El hummus de garbanzos es una de las mejores recetas para incluir en un plan de alimentación saludable y compartir en una picada

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El hummus de garbanzos es una de las mejores recetas para disfrutar de una alimentación saludable.

El hummus de garbanzos es una de las mejores recetas para disfrutar de una alimentación saludable.

El hummus de garbanzos es una de las recetas perfectas para incluir en un plan de alimentación saludable y versátil. Se trata de una salsa tradicional de origen mediterráneo que se puede preparar en casa con pocos ingredientes y se destaca por su gran aporte nutricional.

Los garbanzos son una excelente fuente de proteínas vegetales, fibra, hierro, magnesio y vitaminas del complejo B. Además, este tipo de legumbre contribuye a generar saciedad y favorece una alimentación equilibrada.

Para elaborar esta salsa se utilizan garbanzos cocidos, aceite de oliva, jugo de limón, ajo, tahini (pasta de sésamo), sal y un poco de agua para lograr una textura cremosa. Todos los ingredientes se procesan hasta obtener una preparación suave y homogénea.

hummus de garbanzos

Receta para hacer hummus de garbanzos

Ingredientes:

  • 400 g de garbanzos cocidos
  • 70 g de aceite de oliva virgen extra
  • Ingrediente especial: 60 g de semillas de sésamo tostado (opcional)
  • 50 ml de agua
  • 1 diente de ajo
  • Sal, a gusto
  • 30 g de jugo de limón
  • Comino, a gusto
  • Ingrediente especial: 100 g de yogur natural (opcional)
Receta Hummus de garbanzos.jpg

Cómo preparar la receta de hummus de garbanzos, paso a paso

  1. Para comenzar a preparar el hummus, lava los garbanzos cocidos para retirar el líquido y luego escurre y tritura en una procesadora.
  2. A continuación, añade el diente de ajo pelado, el sésamo (opcional), el comino, la sal, el jugo de limón y el agua.
  3. Luego, tritura la mezcla hasta obtener una pasta suave y cremosa. También, suma el aceite de oliva y sigue mezclando. Si lo deseas, puedes agregar un poco de yogur natural para darle más cremosidad.
  4. Si el Hummus de garbanzos queda muy espeso, puedes agregar un poco de agua o aceite. Al momento de servir, espolvorea pimentón, semillas y un chorrito de aceite de oliva.

El hummus de garbanzos es una de las recetas exquisitas para aderezar sánguches, carnes, ensaladas y tostadas. Al ser casera, no contiene aditivos ni conservantes, por lo que es mucho más saludable que las salsas que se consiguen en el supermercado.

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