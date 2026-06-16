Cómo hacer Chimichurri para choripán: la receta riquísima para ver el partido de la Selección argentina

4 cdas. de aceite de maíz

1 cda. de agua

1 cda. de ají molido

1 diente de ajo

1 hoja de laurel

1 cda. de orégano seco

2 cdas. de perejil

1 cda. de pimentón dulce

1 cda. de sal

2 cda. de vinagre de vino

Esta combinación de ingredientes da como resultado una salsa espesa que combina a la perfección con el sabor del chorizo y la textura del pan casero.

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Cómo hacer chimichurri para choripán: el clásico para ver el Mundial de Fútbol 2026

Te dejamos la receta, paso a paso, del chimichurri perfecto para acompañar el choripán y alentar a la Selección argentina con una rica picada y un bocado delicioso.

Paso a paso:

Para comenzar con la receta del chimichurri para choripán, elige un bol no muy grande. A continuación, incorpora orégano, ají, pimentón, ajo picado, perejil, laurel, vinagre de vino y aceite de maíz. Para terminar, mezcla bien todos los ingredientes, deja reposar por unos minutos y listo.

Ya tienes la receta del chimichurri perfecto para acompañar el choripán durante el partido de la Selección argentina contra Argelia, este martes 16 de junio en su debut en el Mundial de Fútbol 2026. ¿Estás listo/a?