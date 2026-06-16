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Mundial de Fútbol 2026

Cómo hacer Chimichurri para choripán: la receta riquísima para ver el partido de la Selección argentina

El chimichurri es la salsa ideal para realzar el sabor de un choripán, acompañando a la Selección argentina en el Mundial de Fútbol 2026

Por UNO
El chimichurri es una de las recetas más sabrosas para potenciar el sabor del choripán.

El chimichurri es una de las recetas más sabrosas para potenciar el sabor del choripán.

El choripán es una de las mejores recetas para disfrutar durante los partidos de la Selección argentina en el marco del Mundial de Fútbol 2026. Si se lo acompaña con un chimichurri espeso y sabroso, es la comida perfecta para disfrutar en familia o con amigos.

Si hoy vas a prender la parrilla para hacer un rico asado, no te olvides de poner los chorizos y comprar un rico pan para hacer choripanes caseros. Y, como no puede ser de otra manera, te dejamos la receta perfecta del chimichurri para acompañarlos y deleitarte mirando a la Selección argentina.

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Receta para hacer chimichurri para choripán

Ingredientes:

  • 4 cdas. de aceite de maíz
  • 1 cda. de agua
  • 1 cda. de ají molido
  • 1 diente de ajo
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cda. de orégano seco
  • 2 cdas. de perejil
  • 1 cda. de pimentón dulce
  • 1 cda. de sal
  • 2 cda. de vinagre de vino

Esta combinación de ingredientes da como resultado una salsa espesa que combina a la perfección con el sabor del chorizo y la textura del pan casero.

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Cómo hacer chimichurri para choripán: el clásico para ver el Mundial de Fútbol 2026

Te dejamos la receta, paso a paso, del chimichurri perfecto para acompañar el choripán y alentar a la Selección argentina con una rica picada y un bocado delicioso.

Paso a paso:

  1. Para comenzar con la receta del chimichurri para choripán, elige un bol no muy grande.
  2. A continuación, incorpora orégano, ají, pimentón, ajo picado, perejil, laurel, vinagre de vino y aceite de maíz.
  3. Para terminar, mezcla bien todos los ingredientes, deja reposar por unos minutos y listo.

Ya tienes la receta del chimichurri perfecto para acompañar el choripán durante el partido de la Selección argentina contra Argelia, este martes 16 de junio en su debut en el Mundial de Fútbol 2026. ¿Estás listo/a?

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