Estofado de pollo: cómo es la receta del guiso de invierno reconfortante y cálido

Entre las recetas caseras más elegidas, el estofado de pollo se destaca por su carne tierna y una salsa espesa elaborada con verduras, tomate y condimentos. Además de ser fácil de preparar, es una opción rendidora y reconfortante que puede acompañarse con papas, arroz, puré o un buen trozo de pan para disfrutar hasta la última cucharada.

Receta para hacer estofado de pollo

Ingredientes (para 4 personas):