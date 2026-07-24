Estofado de pollo: cómo es la receta del guiso de invierno reconfortante y cálido

El estofado de pollo es una de las recetas tradicionales que nunca pasan de moda. Ideal para los días fríos, combina una cocción lenta con ingredientes simples que dan como resultado un plato abundante, lleno de sabor y perfecto para compartir en familia.
Entre las recetas caseras más elegidas, el estofado de pollo se destaca por su carne tierna y una salsa espesa elaborada con verduras, tomate y condimentos. Además de ser fácil de preparar, es una opción rendidora y reconfortante que puede acompañarse con papas, arroz, puré o un buen trozo de pan para disfrutar hasta la última cucharada.
Receta para hacer estofado de pollo
Ingredientes (para 4 personas):
- 1 pollo entero trozado (o 4 muslos y 4 patas, que aportan más sabor)
- 2 cebollas grandes picadas finamente
- 1 pimiento morrón rojo cortado en cubitos
- 2 zanahorias ralladas o en rodajas finas
- 3 dientes de ajo bien picados
- 1 vaso de vino (un buen Malbec mendocino o vino blanco, a elección)
- 750 ml de puré de tomate (o tomates perita triturados)
- 1 taza de caldo de pollo o verduras
- Condimentos: 2 hojas de laurel, pimentón dulce, orégano, ají molido, sal y pimienta a gusto
- Aceite de oliva o girasol
Cómo preparar la receta del estofado de pollo: el paso a paso
- Sellar la carne: en una olla amplia (si es de hierro fundido, mejor), calentá un chorrito de aceite. Agregá las presas de pollo previamente salpimentadas. Cocinalas a fuego fuerte hasta que estén bien doradas por todos sus lados. Retiralas y reservalas. Este paso es vital para que la carne conserve sus jugos y le deje todo el "fondo de cocción" a la olla.
- El sofrito: en esa misma olla, sin lavarla y aprovechando los jugos que dejó el pollo, bajá el fuego y agregá la cebolla, el pimiento y el ajo. Raspá bien el fondo con una cuchara de madera. Cuando la cebolla esté transparente, sumá la zanahoria y cociná por unos 5 minutos más.
- El toque mágico: levantá la temperatura e incorporá el vaso de vino. Dejá hervir destapado durante unos 3 a 5 minutos hasta que se evapore el olor a alcohol. Este paso le va a dar una profundidad de sabor increíble a la salsa.
- La cocción lenta: volvé a colocar el pollo en la olla. Agregá el puré de tomate, el caldo, las hojas de laurel y todos los condimentos (pimentón, orégano y ají molido). Mezclá bien para que todo se integre.
- Paciencia y tiempo: tapá la olla, bajá el fuego al mínimo y dejá cocinar a fuego lento durante al menos 45 a 60 minutos. Revolvé de vez en cuando para que no se pegue en el fondo. El estofado estará listo cuando veas que la salsa espesó y la carne del pollo se desprende fácilmente del hueso.
En pocas palabras
- Estofado de pollo: Receta tradicional ideal para días fríos, fácil de preparar y reconfortante.
- Ingredientes principales: Pollo, cebollas, pimiento, zanahorias, ajo, vino, puré de tomate y caldo.
- Preparación: Incluye sellar la carne, hacer un sofrito, reducir el vino y cocinar a fuego lento.
Resumen generado por Thinkindot AI