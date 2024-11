¡El Pan dulce no se corta como un pastel! Cuál es la forma correcta para tener más porciones

Seguramente, cortas el Pan dulce o Panettone como un pastel redondo. Es el error más grande: se desmorona, se deshace y todos los trozos quedan desiguales. No se corta de arriba a abajo, no se le saca la tapa en horizontal, ni tampoco se come a pellizcos.

►TE PUEDE INTERESAR: Cómo hacer Pan dulce, la receta esponjosa y rica para despertar el espíritu navideño