Cómo preparar Kebab: la receta auténtica y sabrosísima de las salchichas de carne especiadas

kebab de carne (1) El kebab es una receta originaria de Medio Oriente que se prepara con carne de cordero y especias. Foto: gentileza recetinas.

Recetas: cómo se prepara el kebab

El kebab es una especie de brocheta de carne de cordero y ternera que se puede preparar fácilmente en el hogar. Te dejamos una receta compartida por el sitio elGourmet.

Ingredientes:

20 gr. de perejil picado

Pimienta, a gusto

Sal, a gusto

1 cebolla

Aceite de oliva, a gusto

300 gr. de carne de cordero

400 gr. de carne de ternera

2 dientes de ajo

1 cda. de menta fresca

20 gr. de cilantro picado

1 cda. de pimentón

1 cdita. de canela

1 cdita. de comino molido

1/2 cdita. de harissa (opcional).

Para la elaboración de la receta del kebab de carne, también se necesitan palitos de brochette.

La harissa es una salsa picante que lleva ajo, cilantro molido, pimentón dulce, sal gruesa y cayena molida.

kebab de carne (2) El kebab consiste en brochetas de carne especiada que se sirven solas o con salsa harissa. Foto: delishglobe.

Cómo preparar la receta del kebab de carne, paso a paso

Primero, en un bowl grande, mezcla la carne de cordero y de terneca con la cebolla, el ajo, el perejil, el cilantro y la menta, todos picados. A continuación, condimenta con sal, pimienta, comino y pimentón. Mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes. Tapa y deja reposar por una hora, Luego, divide la pasta de carne en porciones y dales forma de salchichas. Colócalas en brochetas y llévalas a una sartén con aceite hasta que estén doradas, de ambos lados.

El kebab casero puede servirse acompañado de ensalada de pepino o de salsa harissa, que es una combinación de ajo, cilantro, pimentón dulce, sal y cayena. Otra opción es servir las salchichas en un pan pita.