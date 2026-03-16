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Cómo hacer un Pastel de lentejas y arroz: la receta sin carne, con 6 ingredientes y en pocos minutos

Aprende a hacer un pastel de lentejas y arroz, una de las recetas más económicas, originales y rendidoras para disfrutar de una comida sin carne

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El pastel de lentejas y arroz es una de las recetas más sabrosas y nutritivas para el almuerzo.

El pastel de lentejas y arroz es una de las recetas más sabrosas y nutritivas para el almuerzo.

El pastel de lentejas y arroz es una de las recetas simples y originales que sorprenden por lo rendidoras, económicas y nutritivas que son para disfrutar en la mesa familiar. Se trata de una comida perfecta para quienes quieren reducir el consumo de carne o para aquellos que siguen dietas vegetarianas o veganas.

Además de ser una receta práctica para hacer cualquier día de la semana, este pastel tiene una particularidad nutricional: al combinar lentejas con arroz se obtiene proteína completa de origen vegetal, por lo que es una alternativa perfecta para incluir en la dieta equilibrada.

PASTEL DE LENTEJAS Y ARROZ 2

Cómo hacer un pastel de lentejas y arroz sin carne

Ingredientes:

  • 2 tazas de lentejas cocidas (pueden ser secas hidratadas o de conserva enjuagadas)
  • 1 taza de arroz integral cocido
  • 1 cebolla
  • 1 morrón rojo
  • 1 zanahoria rallada
  • 2 papas medianas
  • Condimentos: comino, pimentón dulce, sal y pimienta
PASTEL DE LENTEJAS Y ARROZ

Cómo preparar un pastel de lentejas y arroz: la receta, paso a paso

  1. Primero, hierve las lentejas en agua hasta que queden tiernas, escurre y reserva.
  2. A continuación, prepara el arroz en una olla con agua y sal hasta que esté cocido y deja enfriar.
  3. Luego, saltea las verduras en una sartén con un poco de aceite hasta que la cebolla, la zanahoria, el morrón y el resto de las verduras queden blandas.
  4. En un bowl grande, une las lentejas cocidas, el arroz y las verduras salteadas y condimentos a gusto, como sal, pimienta, pimentón, comino y otras especias.
  5. Coloca la mezcla en una fuente para horno previamente aceitada y distribuye de forma pareja. Luego, cocina en el horno precalentado hasta que la superficie quede dorada y firme.
  6. Para terminar, deja reposar el pastel de lentejas y arroz por unos minutos antes de cortarlo. Puedes acompañarlo con ensalada o verduras.

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