Cómo hacer un Pastel de lentejas y arroz: la receta sin carne, con 6 ingredientes y en pocos minutos

El pastel de lentejas y arroz es una de las recetas simples y originales que sorprenden por lo rendidoras, económicas y nutritivas que son para disfrutar en la mesa familiar. Se trata de una comida perfecta para quienes quieren reducir el consumo de carne o para aquellos que siguen dietas vegetarianas o veganas.
Además de ser una receta práctica para hacer cualquier día de la semana, este pastel tiene una particularidad nutricional: al combinar lentejas con arroz se obtiene proteína completa de origen vegetal, por lo que es una alternativa perfecta para incluir en la dieta equilibrada.
Cómo hacer un pastel de lentejas y arroz sin carne
Ingredientes:
- 2 tazas de lentejas cocidas (pueden ser secas hidratadas o de conserva enjuagadas)
- 1 taza de arroz integral cocido
- 1 cebolla
- 1 morrón rojo
- 1 zanahoria rallada
- 2 papas medianas
- Condimentos: comino, pimentón dulce, sal y pimienta
Cómo preparar un pastel de lentejas y arroz: la receta, paso a paso
- Primero, hierve las lentejas en agua hasta que queden tiernas, escurre y reserva.
- A continuación, prepara el arroz en una olla con agua y sal hasta que esté cocido y deja enfriar.
- Luego, saltea las verduras en una sartén con un poco de aceite hasta que la cebolla, la zanahoria, el morrón y el resto de las verduras queden blandas.
- En un bowl grande, une las lentejas cocidas, el arroz y las verduras salteadas y condimentos a gusto, como sal, pimienta, pimentón, comino y otras especias.
- Coloca la mezcla en una fuente para horno previamente aceitada y distribuye de forma pareja. Luego, cocina en el horno precalentado hasta que la superficie quede dorada y firme.
- Para terminar, deja reposar el pastel de lentejas y arroz por unos minutos antes de cortarlo. Puedes acompañarlo con ensalada o verduras.