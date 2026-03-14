Cómo preparar Cuscús: la receta con 6 ingredientes, parecida al arroz y con una textura cremosa

1 taza de cuscús (sémola de trigo precocida)

1 taza de agua o caldo de verduras

1 cda. de aceite de oliva virgen extra

1/2 cdta. de sal

Pimienta

Opcional: 1 cdta. de manteca

Cómo preparar cuscús: la receta, paso a paso

Primero, pon a calentar el agua o el caldo en una olla. Agrega sal y aceite de oliva. Lleva a ebullición. A continuación, en un bol grande, coloca la taza de cuscús seco. Cuando el líquido hierva, viértelo sobre el cuscús en el bol y remueve rápidamente para que se distribuya bien. Tapa el bol con un plato o papel film y deja reposar por 7 minutos. Luego, destapa el bol. Seguidamente, agrega la manteca y, con la ayuda de un tenedor, raspa suavemente la superficie para separar los granos. Continúa hasta que quede esponjoso. Sirve el cuscús como guarnición de otros platos, ya sea frío o caliente.

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Con qué acompañar el el cuscús

En muchas de las recetas que comparte Paulina Cocina, el cuscús es la base para preparar distintos platos. Puede servirse con verduras salteadas, sumarle garbanzos o condimentarlo con especias como comino, cúrcuma o pimentón.

También queda muy bien en ensaladas frescas, mezclado con tomate, pepino, hierbas y un toque de limón. Otra opción es usar el cuscús como guarnición para pollo o guisos, ya que absorbe muy bien el sabor del caldo.

Por su practicidad y lo rápido que se prepara, el cuscús se volvió cada vez más común en la cocina. Según Paulina Cocina, es una alternativa simple para darle más sabor y variedad a las comidas caseras.