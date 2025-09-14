Cómo cocinar un Pollo asado jugoso, dorado y crujiente: la receta riquísima con 7 ingredientes

Una de las recetas más económicas y sencillas para preparar el pollo es asándolo, ya sea en la parrilla o en el horno. De esta forma, la piel queda crocante y dorada, y el interior queda sabroso y jugoso.
El pollo asado forma parte de la cultura gastronómica de nuestro país, convirtiéndose en una de las recetas más preparadas en la época primaveral, cuando pasar tiempo al aire libre es más que agradable. Pero esta opción es al horno: viéndole el lado provechoso, no te llenas de olor a humo.
Paulina Cocina comparte todos sus trucos para lograr un pollo asado crujiente y dorado por fuera, y jugoso y sabroso por dentro. ¿Cuáles son?
Para que el pollo asado quede jugoso, crocante y sabroso, es necesario cocinarlo cubierto con una mezcla de manteca de chimichurri. Es decir, una pasta de manteca condimentada con las hierbas y especias con las que se elabora el chimichurri.
Ingredientes:
Cómo se prepara la mantequilla chimichurri:
Mezcla la manteca con hojas de perejil, orégano, albahaca fresca, dientes de ajo, cebolla de verdeo, ají picante, vinagre, jugo d elimón, sal y pimienta. Tritura todo en la licuadora.
Usa la mitad de la manteca de chimichurri para frotar el pollo y guarda el resto para bañarlo mientras lo cocinas o al momento de servir.
Antes de comenzar con la receta de pollo asado, enciende el horno para mantenerlo precalentado antes de la cocción. Ahora sí, sigue los pasos simples:
Hay 3 trucos para saber si el pollo asado está listo: