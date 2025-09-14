Cómo cocinar un Pollo asado jugoso, dorado y crujiente: la receta riquísima con 7 ingredientes

Trucos para lograr un pollo asado dorado y crujiente

Paulina Cocina comparte todos sus trucos para lograr un pollo asado crujiente y dorado por fuera, y jugoso y sabroso por dentro. ¿Cuáles son?

Saca el pollo de la heladera 30 minutos antes de cocinarlo.

de la heladera 30 minutos antes de cocinarlo. Sumérgelo en salmuera la noche anterior.

Unta el pollo con manteca o aceite de oliva para que tenga la piel crujiente y dorada.

Cocina a 220ºC y agregar salmuera cada tanto para que conserve el sabor.

Condimenta el pollo por dentro y por fuera con sal gruesa y pimienta negra molida.

Lo mejores ocndimentos para el pollo asado son orégano, tomillo, perejil y estragón.

Átalo de forma envolvente para que no pierda su forma.

Recetas: pollo asado jugoso, dorado y crujiente

Para que el pollo asado quede jugoso, crocante y sabroso, es necesario cocinarlo cubierto con una mezcla de manteca de chimichurri. Es decir, una pasta de manteca condimentada con las hierbas y especias con las que se elabora el chimichurri.

Ingredientes:

1 pollo

3 dientes de ajo

60 g de manteca

Aceite de oliva

3 limones

1 pizca de pimienta

1 pizca de sal

Cómo se prepara la mantequilla chimichurri:

Mezcla la manteca con hojas de perejil, orégano, albahaca fresca, dientes de ajo, cebolla de verdeo, ají picante, vinagre, jugo d elimón, sal y pimienta. Tritura todo en la licuadora.

Usa la mitad de la manteca de chimichurri para frotar el pollo y guarda el resto para bañarlo mientras lo cocinas o al momento de servir.

asado-pollo.jpg El secreto para obtener un pollo asado crujiente y sabroso es bañarlo con una mantequilla de chimichurri antes, durante y después de la cocción.

Cómo preparar un pollo asado jugoso, crujiente y dorado

Antes de comenzar con la receta de pollo asado, enciende el horno para mantenerlo precalentado antes de la cocción. Ahora sí, sigue los pasos simples:

Primero, retira el exceso de grasa del pollo. En un recipiente, mezcla la manteca derretida con los condimentos que quieras (puede ser chimichurri.) Agrega el aceite de oliva, los ajos machacados y el jugo de limón. A continuación, salpimienta el pollo y cúbrelo de la mezcla anterior con la ayuda de un pincel de cocina. Luego, corta un poco de limón y colócalo dentro del pollo. Cocina el pollo asado en el horno a 200ºC durante 90 minutos o hasta que esté dorado completamente y cocido por dentro. Una vez listo, saca las rodajas de limón y deja reposar un rato antes de servir.

Cómo saber cuando el pollo está listo

Hay 3 trucos para saber si el pollo asado está listo: