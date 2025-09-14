Cómo preparar Burekas de queso: las empanadas judías sin carne con 6 ingredientes y en 30 minutos

burekas-empanadas de queso Las burekas son una receta de empanadas judías que pueden ir rellenas de queso, carne picada o espinaca. Foto: gentileza imperialkosher.

Recetas: burekas, las empanadas árabes sin carne

Las burekas son parecidas a las empanadas, pero su relleno es sin carne rellena. Algunas versiones suelen llevar queso y otras, una pasta cremosa de espinacas.

Te dejamos la receta fácil y rápida compartida por Bon Viveur. ¿Qué necesitas para hacer burekas?

Ingredientes:

100 g de queso feta

100 g de queso mozzarella rallado

100 g de queso ricotta

1 huevo

1 lámina de hojaldre de mantequilla

Huevo batido

1 cda. de sésamo tostado (opcional)

El hojaldre de mantequilla es una masa hecha con grasa vacuna que resulta elástica y es fácil de manipular. Si no la consigues, puedes reemplazarla por una masa de tarta o tapas de empanadas.

Cómo elaborar burekas: el paso a paso de las empanadas árabes de queso

Antes de comenzar con la preparación de la receta, enciende el horno a 190 °C para mantenerlo precalentado al momento de la cocción de las burekas. Ahora sí, sigue los pasos simples: