Cómo preparar Burekas de queso: las empanadas judías sin carne con 6 ingredientes y en 30 minutos

Son empanadas judías sin carne y rellenas de queso. Las burekas son una de las recetas más sencillas y rápidas para el almuerzo

Antonella Prandina
Las burekas son empanadas turcas rellenas de queso que tienen una receta simple. Foto: gentileza myjewishlearning.

Loa burekas, también llamadas bourekas, son una de las recetas tradicionales de la gastronomía judío sefardí que se puede encontrar en los puestos callejeros de Israel. Se trata de empanadas de masa de hojaldre rellenas, generalmente, de una mezcla de quesos.

El origen de la receta de las burekas podría deberse a una adaptación y combinación del börek turco y las empanadas españolas, realizada por los judíos sefardíes tras su traslado al Imperio Otomano.

En esta ocasión, te enseñaremos a preparar la receta de burekas de queso, aunque también puedes elaborarlas con otros rellenos, como carne picada, espinacas u otras verduras y hortalizas. ¡Y lo mejor de todo es que esta receta se prepara en solo 30 minutos!

burekas-empanadas de queso
Las burekas son una receta de empanadas judías que pueden ir rellenas de queso, carne picada o espinaca. Foto: gentileza imperialkosher.

Recetas: burekas, las empanadas árabes sin carne

Las burekas son parecidas a las empanadas, pero su relleno es sin carne rellena. Algunas versiones suelen llevar queso y otras, una pasta cremosa de espinacas.

Te dejamos la receta fácil y rápida compartida por Bon Viveur. ¿Qué necesitas para hacer burekas?

Ingredientes:

  • 100 g de queso feta
  • 100 g de queso mozzarella rallado
  • 100 g de queso ricotta
  • 1 huevo
  • 1 lámina de hojaldre de mantequilla
  • Huevo batido
  • 1 cda. de sésamo tostado (opcional)

El hojaldre de mantequilla es una masa hecha con grasa vacuna que resulta elástica y es fácil de manipular. Si no la consigues, puedes reemplazarla por una masa de tarta o tapas de empanadas.

burekas-empanadas de queso (1)
Las burekas se pueden rellenas de una mezcla de quesos, de carne picada o espinacas. Foto: gentileza bonviveur.

Cómo elaborar burekas: el paso a paso de las empanadas árabes de queso

Antes de comenzar con la preparación de la receta, enciende el horno a 190 °C para mantenerlo precalentado al momento de la cocción de las burekas. Ahora sí, sigue los pasos simples:

  1. Primero, en un bowl, coloca el queso feta, la mozzarella rallada, la ricota y el huevo. Mezcla bien con una cuchara hasta obtener una pasta homogénea.
  2. A continuación, extiende la lámina de hojaldre y divídela en 9 porciones. En cada cuadrado, coloca una porción del relleno y ciérralos con ayuda de un tenedor.
  3. Luego, pincela las burekas con huevo batido y, si quieres, espolvorea semilas de sésamo tostado por encima. Cocina durante 25 minutos o hasta que el hojaldre esté dorado.
  4. Para terminar, retira las empanadas árabes de queso del horno y déjalas enfriar por unos minutos. Puedes servirlas tibias o frías, acompañadas de una ensalada o una salsa de tu preferencia.

