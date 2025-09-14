Cómo preparar Burekas de queso: las empanadas judías sin carne con 6 ingredientes y en 30 minutos

burekas-empanadas de queso
Las burekas son una receta de empanadas judías que pueden ir rellenas de queso, carne picada o espinaca. Foto: gentileza imperialkosher.
Recetas: burekas, las empanadas árabes sin carne
Las burekas son parecidas a las empanadas, pero su relleno es sin carne rellena. Algunas versiones suelen llevar queso y otras, una pasta cremosa de espinacas.
Te dejamos la receta fácil y rápida compartida por Bon Viveur. ¿Qué necesitas para hacer burekas?
Ingredientes:
- 100 g de queso feta
- 100 g de queso mozzarella rallado
- 100 g de queso ricotta
- 1 huevo
- 1 lámina de hojaldre de mantequilla
- Huevo batido
- 1 cda. de sésamo tostado (opcional)
El hojaldre de mantequilla es una masa hecha con grasa vacuna que resulta elástica y es fácil de manipular. Si no la consigues, puedes reemplazarla por una masa de tarta o tapas de empanadas.
burekas-empanadas de queso (1)
Las burekas se pueden rellenas de una mezcla de quesos, de carne picada o espinacas. Foto: gentileza bonviveur.
Cómo elaborar burekas: el paso a paso de las empanadas árabes de queso
Antes de comenzar con la preparación de la receta, enciende el horno a 190 °C para mantenerlo precalentado al momento de la cocción de las burekas. Ahora sí, sigue los pasos simples:
- Primero, en un bowl, coloca el queso feta, la mozzarella rallada, la ricota y el huevo. Mezcla bien con una cuchara hasta obtener una pasta homogénea.
- A continuación, extiende la lámina de hojaldre y divídela en 9 porciones. En cada cuadrado, coloca una porción del relleno y ciérralos con ayuda de un tenedor.
- Luego, pincela las burekas con huevo batido y, si quieres, espolvorea semilas de sésamo tostado por encima. Cocina durante 25 minutos o hasta que el hojaldre esté dorado.
- Para terminar, retira las empanadas árabes de queso del horno y déjalas enfriar por unos minutos. Puedes servirlas tibias o frías, acompañadas de una ensalada o una salsa de tu preferencia.