Cómo preparar Empanadas de dulce de leche: la receta golosa con 3 ingredientes y en 10 minutos

Las empanadas dulces son una de las recetas más golosas y sencillas para el postre. Las de dulce de leche son las mejores

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La receta de las empanadas de dulce de leche es cada vez más preparada en los hogares argentinos. Foto: gentileza renzos. 

Sin dudas, las empanadas criollas son el sello auténtico argentino que nos distingue ante el resto del mundo. Sin embargo, existen recetas dulces que reversionen esta comida y siguen siendo igualmente patriotas, como es el caso de las empanadas de dulce de leche. Son un postre con un relleno particular, cremoso y lleno de sabor.

Como si eso fuera poco, el dulce de leche es un postre nacional que ha sido elegido como uno de los mejores del mundo. Sí, sabemos que a la hora de pensar en empanadas no se nos vienen a la cabeza estas opciones, pero las empanadas de dulce de leche se han convertido en una opción rica, económica y autóctona para la merienda. Afortunadamente, a alguien se ocurrió inventar esta receta.

Para preparar la receta de las empanadas de dulce de leche se requieren ingredientes sencillos y disponer de poco tiempo. Si quieres, también puedes usar otros rellenos que seguro tienes en casa, como manzana, peras, mermeladas o lo que se te ocurra. Porque sí, hay que resolver la merienda de una forma golosa y barata.

RECETA EMPANADAS DE DULCE DE LECHE (1).jpg
Las empanadas de dulce de leche son una receta barata, golosa y sencilla para la merienda.

Empanadas dulces: ¿de dulce de leche y qué más?

Aparte del dulce de leche, hay otros rellenos deliciosos para preparar empanadas dulces en casa. Estos son:

  • Queso y dulce de membrillo: simplemente, rellena cada empanada con un trozo de queso y otro de membrillo. Te dije que te iba a gustar.
  • Cacao y dulce de batata: dentro de cada empanada, coloca trozos de batata y de chocolate. Sino, puedes cocinar camotes al vapor y mezclarlos con cacao, miel y coñac.
  • Manzana: cocina manzanas cortadas en cubos enuna sartén con manteca. Agrega jugo de limón, canela y azúcar. Ese será tu relleno para empanadas.
  • Alcayota: rellena las empanadas con dulce de alcayota y nueces.
  • Membrillo: simplemente, coloca dulce de membrillo en el interior.
  • Peras y roquefort: cocina las peras al vapor o en una sartén con manteca y rellena las empanadas, agregando un trozo de roquefort.
  • Nutella y frutillas: con media cucharada de nutella y una frutilla picada, tienes un relleno delicioso para empanadas dulces.
  • Crema pastelera: mira la receta en nuestra web y usa la pastelera como relleno.
  • Dulce de durazno o damasco: una cucharada de dulce bastará para obtener unas ricas empanadas.
RECETA EMPANADAS DE DULCE DE LECHE.webp
Aparte de dulce de leche, se pueden hacer empanadas dulces con otros rellenos igualmente deliciosos.

Recetas: cómo son las Empanadas de dulce de leche

Las empanadas de dulce de leche son una elaboración dulce y sencilla que reversiona las clásicas recetas saladas de esta comida argentina, convirtiéndose en un postre ideal para la merienda. ¿Cómo se hacen?

Ingredientes:

  • 12 tapas para empanadas
  • 400 gramos de dulce de leche
  • Azúcar impalpable, para espolvorear
  • Nueces picadas (opcional)

Cómo preparar Empanadas de dulce de leche: la receta paso a paso

  1. Primero, coloca las tapas de empanadas en una mesada, cada una sobre su papel separador. Luego, moja los bordes con un poco de agua
  2. A continuación, coloca una cucharada de dulce de leche en el centro. Si lo deseas, puedes agregar nueces picadas para una mayor textura y sabor.
  3. Una vez rellenas, cierra los bordes de las empanadas bien fuerte y haz un pepulgue. Puede ser con ayuda de los dedos o pisándo los bordes con un tenedor.
  4. Coloca las empanadas en una placa para horno enmantecada y lleva al frío por unos minutos.
  5. Para finalizar, cocina las empanadas de dulce de leche en el horno hasta que se doren. Una vez tibias, espolvorea con azúcar impalpable y disfruta con tu infusión favorita.
RECETA EMPANADAS DE DULCE DE LECHE (3).jpg
Las empanadas de dulce de leche se hacen en pocos pasos y se cocinan en minutos.

