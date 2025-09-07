Cómo preparar Empanadas de dulce de leche: la receta golosa con 3 ingredientes y en 10 minutos

Como si eso fuera poco, el dulce de leche es un postre nacional que ha sido elegido como uno de los mejores del mundo. Sí, sabemos que a la hora de pensar en empanadas no se nos vienen a la cabeza estas opciones, pero las empanadas de dulce de leche se han convertido en una opción rica, económica y autóctona para la merienda. Afortunadamente, a alguien se ocurrió inventar esta receta.

Para preparar la receta de las empanadas de dulce de leche se requieren ingredientes sencillos y disponer de poco tiempo. Si quieres, también puedes usar otros rellenos que seguro tienes en casa, como manzana, peras, mermeladas o lo que se te ocurra. Porque sí, hay que resolver la merienda de una forma golosa y barata.