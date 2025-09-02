Berenjena al horno con 3 recetas fáciles de elaborar: el truco para quitar el amargor y preparar comidas ricas

Cómo quitarle el sabor amargo a la berenjena

De acuerdo a las recomendaciones de la cocinera argentina Paulina Cocina, se debe evitar el amargor típico de la berenjena para preparar esta y cualquier otra receta. Cómo hacerlo:

Corta las berenjenas de la forma deseada y luego les espolvorea sal. Deja reposar por 30 minutos. Pasado el tiempo, la berenjena "suda" una ligera capa de líquido por arriba. Escúrrelas y lávalas para quitar el exceso de sal. Para finalizar es importante secarlas con papel de cocina antes de cocinar.

RECETA BERENJENA CON SALSA BECHAMEL (2).jpg Una de las recetas más ricas y cremosas es la de la berenjena al horno con salsa bechamel y gratín de queso.

Recetas al horno: berenjena rellena de carne y salsa bechamel

Esta comida consiste en mitades de berenjena rellena con un sofrito de carne y cubeirtas con salsa blanca o bechamel y queso gratinado. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

3 berenjenas

200 gramos de carne picada

1 cebolla

1 pimiento verde

6 cucharadas de salsa bechamel

Queso rallado

Sal y pimienta

4 cucharadas de salsa de tomate

Procedimiento:

Primero, abre las berenjenas por la mitad y traza un enrejado con un cuchillo afilado. Agrega un poco de sal y aceite de oliva y hornea durante 30 minutos a 180°C. Lo puedes hacer en el microondas a máxima potencia, por 15 minutos. Mientras tanto, puedes preparar la salsa bechamel, cuya receta te dejamos a continuación. Una vez asadas las berenjenas, retira su pulpa con una cuchara, dejando la piel intacta. En una sartén, fríe la cebolla y el pimiento picados y agrega la carne picada. Cuando se cocine, incorpora la pulpa de berenjena bien picada. A esa preparación, agrega salsa de tomate y mezcla bien. Usa esa mezcla para rellenar las berenjenas y llévalas a una fuente de horno. Cubre las berenjenas rellenas de carne con bechamel y por encima agrega queso rallado. Si no sabes cómo preparar la salsa bechamel, haz click aquí. Para finalizar, cocina las berenjenas en el horno a 200°C por 2 o 3 minutos a máxima potencia y en la parte superior del mismo para que el queso se dore.

gratinado de berenjena El gratinado de berenjena es una opción cremosa y fácil para tus comidas.

Receta de berenjena gratinada al horno

La berenjena gratinada lleva un sofrito de carne con salsa de tomate intercalado con capas de salsa blanca, rodajas de berenjena y una capa crujiente de queso rallado. Es una comida cremsoa y reconfortante para invierno. ¿Cómo prepararla?

Ingredientes:

1/2 kg de berenjena

500 gramos de carne molida

250 gramos de tomate triturado

1 cucharada de azúcar

60 gramos de jamón serrano

Salsa bechamel, c/n

Queso rallado (el que más te guste)

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Procedimiento:

Primero, corta la berenjena en rodajas y déjala en remojo con agua y sal, por 15 minutos. Escúrrelas bien y sofrita en una olla con un chorro de aceite de oliva. Cuando estén blandas, retíralas y deja escurrir en papel absorbente. En la misma olla, sofríe el jamón serrano hasta que suelte la grasa y luego suma la carne picada con sal y pimienta a gusto. Si quieres, puedes condimentar con las especias que quieras. Una vez que la carne esté dorada, agrega el tomate triturado a la cacerola y suma una cucharada de azúcar para quitar la acidez. Baja el fuego y deja cocinar por unos minutos. Para finalizar, en una fuente para horno, agrega una capa de berenjena, seguida de una de carne y otra de bechamel. Espolvorea queso rallado por encima y cocina la berenjena gratinada en el horno por 15 minutos.

receta milanesas de berenjena (4).jpg Las milanesas de berenjena se pueden cocinar fritas, pero es mucho más sano hacerlas en el horno.

Milanesas de berenjena: la receta paso a paso

Si no consumes carne y quieres probar una comida diferente, te dejamos la receta de milanesas de berenjena. ¿En qué consiste?

Ingredientes:

2 berenjenas grandes

150 gramos de harina

3 huevos

500 gramos de pan rallado

Ajo y perejil

Sal

Procedimiento: