La berenjena es una verdura que ha ganado gran popularidad en el último tiempo, debido a que con ella se pueden elaborar muchas recetas. De hecho, muchas veces sirve como reemplazo de la carne y los nutricionistas recomiendan incorporarla en la dieta por sus propiedades beneficiosas para la salud.
Berenjena al horno con 3 recetas fáciles de elaborar: el truco para quitar el amargor y preparar comidas ricas
Las recetas con berenjena al horno son nutritivas, reocnfortantes y sabrosas. Te dejamos 3 opciones de comidas y el truco para quitar el amargor de esta verdura