Qué dijo la testigo que estuvo cuando Mauro Icardi encerró a Wanda Nara: "No la dejaba..."

"Yo sentía que me tenía que quedar, pero Wanda me dijo 'ya está', entonces volví a salir del cuarto y Mauro volvió a cerrar la puerta. Vuelvo a entrar y le digo a Wanda 'dale, que nos están esperando'. Mauro nos siguió hasta que salimos de la casa insitiendo para que hablen, pero entramos al ascensor. En el ascensor, Wanda se puso a llorar como una nena, yo intenté consolarla. Luego, me dijo 'negra, gracias, me encerró en el placard, gracias por acompañarme. Si vos no hubieses venido, no sé qué habría pasado'", relató Evelyn en el documento.

Mauro Icardi subió una foto para los hijos de Wanda Nara desde Turquía: "Los ...".

Mauro Icardi y la China Suárez revolucionaron el fin de semana con su viaje a Turquía, esta vez acompañados por los hijos de la China, Rufina, Magnolia y Amancio.

La China Suárez y Mauro Icardi estuvieron en la tribuna alentando al Galatasaray robándose toda la atención de los paparazzis y presentes que pararon de fotografiar a la pareja.

La China Suárez incluso fue por más mostrando los regalos personalizados que el club le hizo a ella y sus tres hijos provocando una ola de críticas por parte de los followers.

mauro icardi fotos hijos wanda turquia.jpg

Tras todas estas repercusiones, Mauro Icardi sorprendió a sus seguidores publicando una foto acompañado por los hijos de Wanda Nara y Maxi López y sus dos pequeñas Francesca e Isabela. "Los extrané mucho ayer. Ustedes también son parte de todo esto. Los Amo, falta poquito...", escribió junto a la imagen.