"¿Por qué este lugar? Porque esta planta nacida para producir y generar empleo es el emblema de una resistencia estoica; es el símbolo vivo de una lucha feroz contra los bloqueos, las trabas, la presión desmedida del Estado y una cultura retrógrada que queremos dejar atrás. Con nosotros, desde diciembre, esto va a cambiar", aseguró la dirigente.

Este es el video que trascendió en las redes:

Bullrich y las flores a Petri

“Tiene un bagaje muy fuerte. Tiene un conocimiento de la ley penal, del funcionamiento de la economía, que lo siento cercano”, había dicho la exministra de Seguridad más temprano.

Bullrich habló en una entrevista acerca de las cualidades del hombre que la acompañará en la fórmula con la que busca ganar la interna de Juntos por el Cambio en las elecciones PASO del 13 de agosto. “Luis es una persona que trabajó durante los cuatro años que fui ministra y es de una profundidad, corrección, austeridad y transparencia total. Y tiene sus ideas total y absolutamente alineadas”, dijo a Radio Mitre.

Luis Petri-4.jpg

“Estoy muy contenta de haber elegido una persona que quizás no parecía que podía ser precandidato a vicepresidente. Hay mucha gente a la que no se la mira con la suficiente atención, en la profundidad de sus conocimientos y en sus capacidades, su lucha. Y hay un circuito en el que siempre se eligen los mismos. Es importante mirar más allá”.

A pocos días del cierre de listas, el lunes pasado se había dado un encuentro de los cinco o seis dirigentes más próximos a Bullrich y la decisión estaba prácticamente tomada: el compañero de fórmula sería un radical y lo darían a conocer antes del fin de semana. Lo que finalmente ocurrió este miércoles a la tarde con la confirmación de Luis Petri.

El diputado nacional fue la sorpresa el 11 de junio, en las PASO mendocinas, donde enfrentó en la interna a Alfredo Cornejo, e hizo una sorprendente elección más del 19% de los votos positivos totales cuando las encuestas lo ponían rozando el 7%.

Patricia Bullrich no oculta su proximidad con Mendoza y sobre todo con el radicalismo mendocino. En su última visita a la provincia, blanqueó que el ex titular de la DGE, Jaime Correas, viene colorando con sus equipos técnicos en el tema educativo. En medio de una conferencia de prensa, en tono de broma, le avisó a Alfredo Cornejo que si llegaba a la Casa Rosada "se llevaría" a su ex funcionario.

La perspectiva de Julio Cobos tras conocer la fórmula

El diputado nacional y referente del radicalismo mendocino Julio Cobos celebró la integración de la fórmula mixta PRO-UCR.

"Tras el resultado de las PASO en Mendoza celebramos que se generaba una nueva alternativa generacional en nuestra provincia, pero además sosteníamos que la figura de Luis Petri trascendía nuestro ámbito, y era una gran opción para candidato a vicepresidente. No nos equivocamos", subrayó el exgobernador y exvicepresidente.

Y añadió: "Luis es un dirigente que me acompañó siempre, en mi gobierno como presidente de bloque y luego en la lista de Diputados Nacionales que me tocó encabezar. Siempre lo he apoyado en su carrera política y en estos meses decidí acompañarlo en ese enorme desafío de ser candidato a gobernador de Mendoza, por eso tengo una gran alegría personal. Es una gran noticia para Juntos por el Cambio y él un gran candidato a vice".

