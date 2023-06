Patricia Bullrich sumó a Jaime Correas para armar el plan educativo que quiere implementar

“Ustedes acá han tenido una experiencia importante, y por eso me lo voy a llevar (dijo dirigiéndose a Cornejo), a Jaime Correas con nosotros, a un equipo nacional de educación, porque tiene un gran conocimiento concreto y práctico, porque queremos que aquellos que han hecho las cosas bien en sus provincias se sumen a los equipos nacionales”, remarcó Bullrich.

Alfredo Cornejo-Patricia Bullrich-Hebe Casado.jpg Alfredo Cornejo recibió el fuerte respaldo de Patricia Bullrich que vino antes de las elecciones y llegó también para celebrar el triunfo del senador nacional.

Pero ese trabajo que Correas viene haciendo para el equipo bullrichista no es nuevo. El ex ministro de Cornejo lleva más de 10 meses participando de distintas reuniones con el equipo técnico educativo y haciendo aportes que se plasman en las propuestas de campaña, e incluso en algunos discursos de la aspirante a la presidencia.

"A Patricia Bullrich la conozco por el vínculo con Cornejo, pero quien me llevó a reunirme con ella fue Hebe Casado hace más de 10 meses y me sorprendió el manejo técnico que tenía de las reformas educativas que habíamos aplicado. Desde entonces me sumé a su equipo técnico que conformamos cinco especialistas, y he participado de varias reuniones en provincias como Santa Fe y Córdoba. Me motiva que ella priorice el desarrollo educativo como uno de los pilares de su posible gobierno, porque lo entiendo como un triunfo cultural", admitió Correas.

A la hora de convocar a Correas, los técnicos bullrichistas valoraron el Plan de Alfabetización que él modificó en su paso por la DGE y también valoraron como un acierto la efectividad del ítem aula, una de las políticas que ideó y aplicó en su gestión. Ellos resaltan que ese mecanismo logró bajar el ausentismo de un promedio del 20% al 5% entre el 2015 y el 2019, que son los datos en los que se basan en el Gobierno para seguir sosteniendo ese ítem.

El trabajo técnico del padre del ítem aula

Según contó Correas, sus aportes a la mesa técnica de educación de Bullrich pasa por la elaboración de diversos documentos que son el sustento teórico de algunas propuestas educativas la precandidata a la presidencia llevará a su plataforma de gobierno.

Entre ellas aparece el Plan de Alfabetización y Fluidez Lectora que se implementó hace 8 años, y que recientemente fue rescatada por la economista del Banco Mundial, María José Vargas, que analizó el modelo mendocino y se encargó de resaltar los logros que tuvo, a partir del Censo de Fluidez Lectora con todas las líneas de alfabetización y acciones remediales y de fortalecimiento que se implementaron.

Academia Argentina de Letras Jaime Correas (10).jpg Jaime Correas se sumó hace 10 meses al equipo técnico que diagrama el programa educativo que Patricia Bullrich pretende implementar si llega a la presidencia. Foto: Martín Pravata

"El Plan de Bullrich tiene tres ejes clave la Alfabetización, la transformación de la escuela secundaria y la conexión entre la educación y el mundo del trabajo. Puntualmente en materia de Alfabetización lo que se está gestando es el diseño de un programa similar al que aplicamos en Mendoza, haciendo foco en las habilidades básicas de fluidez lectora que son clave para el éxito de las trayectorias educativas. La idea es que haya un programa integral nacional con los contenidos necesarios para que cada provincia lo pueda amoldar a sus necesidades", adelantó Correas.

Bullrich quiere replicar un plan alemán que combina educación y formación profesional

En las propuestas educativas que Patricia Bullrich pretende llevar a la Casa Rosada, está la del Plan de Educación Dual, un proyecto de la senadora Carmen Álvarez Rivero, que consiste en un modelo de escuela secundaria en el cual los alumnos pasen parte de su tiempo en la escuela y otra parte de su instrucción en entornos productivos.

Jaime Correas con Patricia Bullrich en Córdoba.jpg

Para lanzar ese plan, Bullrich junto a Jaime Correas y la senadora Álvarez Rivero, viajaron a Córdoba con la idea de conocer cómo se trabaja en el Instituto Técnico Renault de Córdoba, que se dedica a la enseñanza técnica secundaria y terciaria.

"Desde la década de los '70 se ha tratado de incorporar en nuestro país esta modalidad que resulta muy fértil como sistema de formación profesional en Alemania y en otros países del norte de Europa", rescató Bullrich en aquella provincia.

Y prometió: "Vamos a avanzar en una articulación más fuerte entre los espacios laborales que hayan efectuado innovaciones tecnológicas y organizacionales y las escuelas en un sentido más abarcativo. Estamos orientados a abrir las escuelas y a flexibilizar sus vínculos para generar aprendizajes relevantes para sus entornos", dijo y anunció que van a a poner en marcha "un programa nacional de formación para jóvenes desempleados que podría estar anclado en las más de 1.600 escuelas técnicas existentes".