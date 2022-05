Víctor Ibañez defendió la Boleta Única en el Congreso y retrucó las críticas de Cristina Kirchner

A diferencia de lo que ocurrió en la Casa de las Leyes, en donde el oficialismo que comanda Suarez tiene mayoría en ambas cámaras, ahora Ibañez en calidad de especialista, expuso en una Cámara de Diputados en donde el oficialismo del Frente de Todos ya le dio un revés a esa herramienta electoral desde que comenzó el debate.

"La Boleta Única de Papel brinda equidad de competencia electoral, disminuye el gasto electoral y disminuye también los procesos distorsivos electorales, pero además estos cambios institucionales sí mejoran las prácticas cotidianas y sí tienen resultados positivos. Con esa mirada acotada no se hubiesen pensado el nacimiento del constitucionalismo, y el sistema republicano que nace con las revoluciones europeas y norteamericanas no se hubiese producido", comenzó diciendo el ministro de Gobierno para contradecir una de las críticas que le hizo a la iniciativa la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien la tachó de inoportuna en un contexto en el que "la gente no llega a fin de mes y no le alcanza la guita".

A eso se sumó luego el revés del mismo Presidente que defendió el actual sistema de boleta sábana diciendo que nunca hubo denuncias de fraude.

Pero además, Ibañez les propuso como muestra de efectividad medir los resultados de esta boleta en provincias como Córdoba y Santa Fe en donde ya se aplica desde hace más de 10 años, y también revisar cómo ha funcionado en otros países.

"Hoy el debate en el mundo es la Boleta Única y el voto electrónico, y basta analizar los resultados para ver los beneficios de aplicarla, por tanto no podemos seguir diciendo que la boleta partidaria es una herramienta electoral que favorece los derechos de los ciudadanos", retrucó en respuesta a una de las defensas del oficialismo del Gobierno nacional.

►TE PUEDE INTERESAR: Murió un andinista y otro sufrió un cuadro de hipotermia en el cerro Tolosa, lindero al Aconcagua

Boleta Única, una bandera de los mendocinos de Cambia Mendoza

Luego de ganar la primera batalla de lograr que se conformen las comisiones de Diputados para debatir este cambio en el sistema electoral, los mendocinos de Cambia Mendoza tomaron como propia la bandera de la Boleta Única de Papel y la llevaron a cuanto rincón pudieron del Congreso.

Boleta Única-debate en el Senado de la Nación.jpg

Además de ingresar el proyecto en ambas cámaras, quizás con la chance de que pueda prosperar más el que ingresó en Senadores, Alfredo Cornejo y Mariana Juri protagonizaron una exposición a la que acudieron el presidente de la Red de Acción Política, Alan Clutterbuck, cuya ONG viene bregando desde hace tiempo por la Boleta Única y los referentes de otras 14 instituciones y organizaciones que avalan ese modelo de elección de candidatos.

A esa exposición también acudió el mismo ministro Ibañez, que además sumó los cambios del modelo que ya está vigente en Mendoza, en donde se decidió erradicar el casillero del voto en blanco entendiendo que el votante simplemente puede no elegir candidatos de una categoría, como por ejemplo diputados provinciales y eso ya se considera voto en blanco en esa categoría, y también colocar el casillero de boleta completa al lado del sello partidario y no junto al candidato a la gobernación.

Poniéndose la bandera de este sistema al hombro, la senadora Mariana Juri también celebró el respaldo que recibió de su par del peronismo cordobés Alejandra Vigo, quien integra el bloque de Córdoba Federal, preside la obra social del Sindicato de Amas de Casa de esa provincia e integra el Consejo provincial del partido justicialista cordobés.

Twit de Mariana Juri por el proyecto de Boleta Única de Papel.JPG

►TE PUEDE INTERESAR: Por los videos de la pelea del AutoMac de Mendoza, tres jóvenes fueron identificados e imputados por lesiones leves