La fiscal correccional Gabriela García Cobos es quien intervino y decidió las imputaciones luego de analizar filmaciones aportadas por testigos y observar cámaras de seguridad. Seguirán en libertad porque se trata de delitos excarcelables.

La pelea

La acostumbrada calma del Automac de Palmares se rompió, con mucho escándalo, en la madrugada del domingo cuando un grupo de jóvenes se peleó con un hombre y una mujer mientras esperaban poder pedir y retirar su comida.

Por lo que se pudo reconstruir a través de testigos y de una serie de audios que también se viralizaron, todo comenzó cuando un hombre, que iba con dos mujeres en una Hilux golpeó con su camioneta a un Peugeot que se encontraba delante de ellos en la fila.

Captura-de-video-pelea-en-Automac-de-Mendoza-Palmares.jpg Captura de video de la pelea en el AutoMac de Mendoza.

Allí comenzó una discusión que derivó en violentos incidentes. Los ocupantes del auto embestido intentaron bajar por la fuerza al conductor de la camioneta, y una de las acompañantes descendió del vehículo y golpeó a uno de los jóvenes que arremetieron contra el chofer.

Luego comenzaron los insultos, las corridas y los golpes contra Vardejo, a quien lesionaron. Los jóvenes atacantes aseguraron que el hombre seguía chocando al auto de ellos y que les dijo que los iba a pasar por arriba. También lo acusaron de estar "totalmente borracho", al igual que la mujer que los enfrentó.

Los jóvenes se sienten difamados

"La verdad es que es importante que nos escuchen a nosotros. Estamos todos muy angustiados por la difamación. Mucha gente habló sin saber lo que pasó. Hay muchas cosas inventadas, a pesar de que hubo muchos testigos", dijo uno de los jóvenes ahora imputados.

En una nota por Radio Nihuil, el muchacho que para la entrevista fue identificado como Lolo (no se dio su nombre porque aún no estaba imputado), también señaló: "Cuando separé a mis amigos para tratar de tranquilizar a la chica que nos pegaba y que me pegó a mí también, empezó con la camioneta a empujar nuestro auto y lo hizo chocar contra la pared de McDonald's. Ahí fue que mi amigo le dio el piñazo al vidrio y lo rompió".

Y agregó: "Él se quería escapar y nosotros queríamos que se quedaran hasta que llegara la policía. Estaban totalmente borrachos: el vago no podía ni hablar y la mina peor. Se puede ver y escuchar en los audios y los videos. Se querían ir porque no querían que los agarrara la policía".

"Podría haber muerto"

Por su parte, el conductor de la camioneta, que resultó golpeado por los ocupantes del Peugeot, dio su versión y señaló que el hecho ocurrió mientras esperaban avanzar para realizar el pedido de comida en el Automac de Palmares y retirarlo.

"Me pegaron una piña, me reventaron la cara. No me han matado porque Dios no quiso. Las chicas se bajaron para que no me siguieran pegando y les pegaron a ellas", manifestó.

También expresó: "Los chicos me abrieron la puerta, en eso empujo al Peugeot y doy marcha atrás porque sino termino muerto. Podría haber terminado muerto".

Los videos de la pelea en el AutoMac de Mendoza

