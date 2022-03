Víctor Fayad prepara el acuerdo por los 16 mil millones de dólares que Mendoza debe al Banco Nación

Ese entendimiento es anhelado por ambas partes. Es que, mientras duraron esas discusiones, en el Ejecutivo se fue generando cierto enojo con los funcionarios de la Nación. Aunque acá pretendían que se refinanciaran los montos durante 2020 – el año más complicado para las finanzas de la gestión Suarez por los embates de la pandemia y la merma en la recaudación- ese visto bueno recién llegó 12 meses más tarde. En Casa de Gobierno sintieron que no los habían apoyado cuando la situación venía realmente difícil.

HECKER EDUARDO.jpg El presidente del Directorio del Banco Nación, Eduardo Hecker. Este viernes visitará Mendoza.

En aquel entonces la Provincia debió desembolsar $3 mil millones mientras asomaba un panorama acuciante. Si bien algunas de esas tensiones permanecen en el Ministerio de Hacienda, aguardan al presidente del directorio, Eduardo Hecker, con las puertas abiertas y un ofrecimiento de pago a cinco años -con uno de gracia- bajo el brazo.

Detrás de esas rispideces no está claro que haya un sesgo político por los distintos colores que rigen a cada uno. Mendoza tampoco tendría cómo demostrar una presunta animosidad en su contra a la hora de rediscutir los acuerdos; básicamente porque no hay provincias con las cuales compararse. Según explicaron los propios funcionarios locales, sólo dos jurisdicciones tienen al Nación como cuerpo financiero: Mendoza y Catamarca. Y los vecinos del Norte no tienen una acreencia similar.

Según trascendió, en Buenos Aires quieren extender a diez años el vínculo que mantiene al banco como agente financiero de la provincia. Esa postura no tiene buena recepción en estas tierras, donde aseguran que no se puede disponer un vínculo tan importante, comprometiendo a las dos gestiones gubernamentales que vengan en los próximos años.

“No se puede adelantar demasiado. Vamos a ser prudentes y observar bien cada uno de los puntos. Tanto el convenio por el pago como el que puede alargar la relación con el organismo, tienen aspectos específicos que vamos a ir puliendo. Pero sí somos conscientes de que el monto que debemos, seguramente va a ser cada vez más chico con el pasar del tiempo, porque seguiremos trabajando en eso. No quisiéramos que los plazos nos queden desfasados”, aclaró el ministro.

Nora Vicario y Víctor Fayad asumieron como ministros.jpg Fayad asumió su cargo a principios de diciembre, tras la salida de Lisandro Nieri para cumplir como Diputado Nacional.

Entre ambas partes existió durante mucho tiempo una unidad denominada Comité Mixto, que iba revisando los puntos de los acuerdos celebrados y, cuando era necesario, los planteos que se hicieran desde el banco o el Estado provincial. A pesar de que solían reunirse cada 3 o 4 meses, hace al menos dos años que no se encuentran. Reactivar ese tándem será otro de los ejes del cónclave.

Cuánto debe Mendoza

A los bonistas extranjeros, la provincia deberá pagarles 530 millones de dólares; mientras que, con los acreedores locales, la deuda escala hasta los 10 mil millones de pesos. Sin embargo, hay un peso que el Estado ya se sacó de encima y es el monto que los vinculaba a los bancos privados. Con ellos terminó de arreglar en 2019, según informaron desde Casa de Gobierno a este diario.

Incluso, el exministro Lisandro Nieri había planteado a mediados de 2021 que, como Mendoza fue la primera provincia en renegociar con los tenedores internacionales, “mejorando los costos a afrontar”, la cúpula del Banco Nación debería haber tenido en cuenta ese perfil pagador y ponderarlo a la hora de sentarse a discutir los términos de la negociación.

De todos modos, consideran que el Nación es un “acreedor blando” ya que son varios los puntos de consenso que están insertos en cada diálogo, y de hecho se sigue traccionando la posibilidad de créditos para obra pública, además de la chance ya mencionada de que el vínculo se mantenga por lo menos hasta 2027.

Mendoza y el inminente acuerdo con el Fondo Monetario

¿Puede afectarnos en la provincia? “Bueno, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es el impacto negativo de no tener un acuerdo”, contestó Fayad. “El golpe que sufre la macroeconomía al no arreglar es muy perjudicial para todo, porque, en definitiva, es una deuda que mantiene Argentina con otros países. Y nadie puede crecer desde la morosidad. El impacto lo recibiría la actividad comercial”, estimó.

alberto fernandez cristina fernandez.jpg El Presidente anunció que en los próximos días enviará al Congreso el memorándum técnico que regula el acuerdo con el FMI.

“En la provincia tenemos programas con el BID para la reconstrucción de la Ruta 82, pero también algunos programas de Agua y Saneamiento que dependen de Enhosa (Ente Nacional de Obras Hídricas) y el Prosap (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales); ambos trabajan gracias a organismos multilaterales. Esas cosas se ponen en riesgo si no se aprueba el convenio con el FMI", vaticinó el ministro

Además de esos pronósticos, el titular de Hacienda aprovechó para criticar las políticas de crecimiento trazadas por el Gobierno de Alberto Fernández. Dijo que los deberes que tienen por delante, y a los que considera no cumplidos, tienen que encararlos haya o no haya un entendimiento con el board de Kristalina Georgieva.