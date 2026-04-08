Víctor Fayad emitió bonos por $446.000 millones y logró refinanciar toda la deuda del año

fayad expositor (1).jpg Víctor Fayad se mostró sorprendido por el respaldo del mercado en la colocación de bonos de Mendoza por $446.000 millones con los que podrá refinanciar toda la deuda del año.

Pero además resaltó que con esta maniobra Mendoza es la única provincia que logró refinanciar deuda con vencimientos posterior a diciembre del 2027, una fecha clave porque políticamente concluye la actual gestión tanto en la provincia como en el país.

La sorpresa de la alta demanda de bonos de Mendoza entusiasmó al equipo de Hacienda, que hasta ahora sólo veía en el horizonte el auxilio financiero de los adelantos de coparticipación que ya otorgó el presidente Javier Milei. De esos fondos la provincia pretende que lleguen $130.000 millones, de los $400.000 que habilitó el presidente con su decreto.

Cómo son los bonos de deuda que colocó Mendoza

Según el detalle que aportaron desde el área de Hacienda, la provincia colocó dos series de títulos de deuda en pesos: