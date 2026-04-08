La colocación de bonos de deuda de Mendoza que logró el ministro de Hacienda Víctor Fayad terminó sorprendiendo a todos en Casa de Gobierno. Es que el funcionario salió al mercado con la intención de colocar bonos por $75.000 millones a 24 y 36 meses, para refinanciar futuros vencimientos de deuda y logró acumular $446.000 millones, casi 6 veces más de sus pretenciones.
Víctor Fayad emitió bonos por $446.000 millones y logró refinanciar toda la deuda del año
El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, se mostró sorprendido por la confianza de los mercados en los bonos de Mendoza. "Refinanciamos toda la deuda del año"
Con esta cifra, Fayad no sólo se aseguró refinanciar el próximo vencimiento de deuda, sino que cubrirá toda la deuda del año.
Todavía exultante con el logro de este martes, Víctor Fayad rescató que el volumen de bonos colocados "es una gran señal de confianza del mercado a la fortaleza fiscal de Mendoza" y acotó que la provincia "está tomando financiamiento más barato que otras provincias y la meta es bajar la deuda en dólares, que es más cara".
Pero además resaltó que con esta maniobra Mendoza es la única provincia que logró refinanciar deuda con vencimientos posterior a diciembre del 2027, una fecha clave porque políticamente concluye la actual gestión tanto en la provincia como en el país.
La sorpresa de la alta demanda de bonos de Mendoza entusiasmó al equipo de Hacienda, que hasta ahora sólo veía en el horizonte el auxilio financiero de los adelantos de coparticipación que ya otorgó el presidente Javier Milei. De esos fondos la provincia pretende que lleguen $130.000 millones, de los $400.000 que habilitó el presidente con su decreto.
Cómo son los bonos de deuda que colocó Mendoza
Según el detalle que aportaron desde el área de Hacienda, la provincia colocó dos series de títulos de deuda en pesos:
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Títulos de Deuda CER Clase 1 (a 24 meses)
Monto adjudicado: $296.967.482.314
Tasa de interés: 7,99%
Amortización: íntegra al vencimiento, con ajuste por CER
Fecha de vencimiento: 10 de abril de 2028
Títulos de Deuda CER Clase 2 (36 meses)
Monto adjudicado: $149.246.148.601
Tasa de interés: 8,50%
Amortización: en tres cuotas (meses 30, 33 y 36), con ajuste por CERAmbos títulos suman entonces $446.213.630.915.