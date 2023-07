luis lobos claudia sgro.jpg Luis Lobos y Claudia Sgró, la ex esposa, en los prontuarios del Sistema Penitenciario Provincial, donde cumplen condena firme.

El tratamiento de Luis Lobos en la cárcel

"El paciente está en seguimiento por Diabetología y Cardiología", informó el médico Alejandro Mesa, que detalló que Luis Lobos es tratado diariamente con dosis de Carvedilol y Metformina.

Puede realizar el tratamiento en la institución, completó, y esa opinión fue determinante para que el juez Bragagnolo rechazara el pedido del político de seguir preso en su propia casa.

Un detalle importante acerca de la salud de Lobos que se ventiló en la audiencia: está autorizado el ingreso al penal de un dispositivo para medir el nivel de azúcar el sangre pero el penado aun no puede acceder al mismo y por ende no puede controlar su salud por sí mismo.

El abogado de la comuna declaró sobre Luis Lobos

La Municipalidad de Guaymallén participó del cónclave judicial por ser querellante particular en las causas que mandaron a Luis Lobos a la cárcel por corrupción.

Antes de la decisión del juez, el abogado Armando Chalabe opinó:

"Según los informes médicos que constan en el expediente, las patologías que presenta el penado Luis Lobos no revisten un grado tal de gravedad que impida su correcto tratamiento en el establecimiento penitenciario. No surge la necesidad de que el imputado sea trasladado a un domicilio a los fines de recibir el adecuado tratamiento para sus dolencias"

La defensa de Lobos había ofrecido un domicilio particular para pasar allí el resto de la condena impuesta en diciembre de 2022 por unificación de penas tras un juicio abreviado.

Guaymallén advirtió al magistrado que antes debía tener en cuenta peritajes psicológicos a las personas ofrecidas como garantes -para asegurar el compromiso de hacer cumplir la pena y no favorecer a Lobos- y el estudio de la factibilidad técnica para que en el domicilio ofrecido pudiera instalarse un sistema de tobillera electrónica con monitoreo.

