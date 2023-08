El empresario Roque Núñez, de esa compañía, estará en el banquillo por ser considerado partícipe necesario de ese delito referido a los pagos por asfaltado de calles de Guaymallén.

imagen.png Luis Lobos y Federico Sampieri cuando el peronismo gobernaba Guaymallén.

En 2019, Lobos y Sgró fueron condenados por el caso de los empleados truchos a quienes se les liquidaban sueldos aunque sólo recibían una parte, ya que el resto iba a parar a sus propias arcas En 2019, Lobos y Sgró fueron condenados por el caso de los empleados truchos a quienes se les liquidaban sueldos aunque sólo recibían una parte, ya que el resto iba a parar a sus propias arcas

Los jueces que juzgarán a la ex esposa de Luis Lobos

El Segundo Tribunal Colegiado dispuso que las audiencias se desarrollen los días jueves 14 y viernes 15 de septiembre a partir de las 13 horas en el Polo Judicial.

La sentencia estará a cargo de los jueces Carolina Colucci, Horacio Cadile y Mónica Romero. La acusación estará a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, que estará representada por la fiscal investigadora Susana Muscianisi.

Este será el último debate por delitos de corrupción que involucró al ex intendente peronista de Guaymallén, Luis Lobos, a la ex esposa, Claudia Sgró; a la madre de ella, María Elena Fernández, al ex funcionario y al empresario.

Juez Horacio Cadile.jpeg El juez penal Horacio Cadile.

El historial de Luis Lobos y los suyos en la Justicia

En 2019, Lobos y Sgró fueron condenados por fraude a la Municipalidad de Guaymallén en el caso de los empleados truchos a quienes se les liquidaban sueldos aunque sólo recibían una parte, ya que el resto iba a parar a las arcas del clan Lobos.

En 2021 la Suprema Corte confirmó el fallo y en abril de 2022 Lobos y Sgró fueron alojados en la Penitenciaría Provincial para cumplir la pena de prisión efectiva.

En 2021, la Justicia Civil desapoderó a Lobos y a Sgró de dos inmuebles situados en Guaymallén como consecuencia del primer juicio de extinción de dominio en Mendoza. Hubo dos sentencias de primera y segunda instancia que Lobos y Sgró apelaron.

En 2022, Lobos se declaró culpable de enriquecimiento ilícito y recibió una pena unificada de 8 años de cárcel, que hoy cumple. Para acceder a esa instancia y recibir una condena menor renunció a la apelación por el juicio de extinción de dominio.

Sgró no aceptó un juicio abreviado, mantiene la apelación por la extinción de dominio y en septiembre será juzgada por enriquecimiento ilícito en un juicio tradicional, aunque no se descarta que antes de septiembre cambie la decisión.

En abril de 2023, María Elena Fernández, ex suegra de Lobos y madre de Sgró, fue condenada a 3 años de prisión en suspenso por fraude en el caso de los empleados truchos. Ella retiraba el dinero de los cajeros automáticos. Fue en juicio abreviado.

