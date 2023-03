Un edil de Guaymallén comparó las violaciones con la corrupción y otra negó los 30.000 desaparecidos

Casi inmediatamente, varios referentes de Cambia Mendoza salieron a criticarlo. La diputada provincial Evelin Giselle Pérez (UCR) estuvo entre las más vehementes:

La senadora provincial y ex ministra de Salud Desarrollo Social y Deportes, Claudia Najul (UCR), señaló que "en ningún contexto" se pueden tolerar ese tipo de analogías. Y hasta hubo algunos mensajes que criticaban al movimiento Ni una menos por no expresarse al respecto.

La respuesta de Pozzoli y los dichos de Barreras sobre los desaparecidos

Antes de que concluyera la sesión, el concejal Pozzoli pidió disculpas por sus dichos; y volvió a pedirlas cuando fue consultado por UNO.

"Pero hay que tener en cuenta que este jueves se dieron 3 situaciones. Por un lado, la discusión venía caliente porque yo mostré documentos que prueban la existencia de una entidad, la Asociación Mendocina de Artes Escénicas (AMAE), que gana sospechosas y millonarias licitaciones", reseñó el edil.

"Se trata -siguió- de una organización que involucra a varias empresas. Todas funcionan en la calle España de Ciudad. Eso generó bastante efervescencia, porque además tengo documentos para avalar lo que digo".

Pozzoli recordó que en el debate se produjo otro hecho a destacar, cuando la concejala Barreras (UCR) negó que durante la última dictadura cívico militar haya habido 30.000 desaparecidos mientras pedía que "se empiece a decir la verdad" y que "no se mienta más".

"Cuando quieran les doy clases de historia. No fueron 30.000. No importa la cantidad, pero esa no es la verdad. Y quienes iniciaron aquello eran de un gobierno peronista, del mismo color que el bloque opositor", dijo Barreras.

Un fragmento de su alocución puede verse en el siguiente video:

En la entrevista con este diario, Pozzoli retomó su descargo. "Y también estuvo mi intervención, que se relacionó con declaraciones que vertió hace algunos días el director de obras privadas del municipio, Miguel Valentini, quien señaló que existen en Guaymallén 'violadores seriales de normas'", reseñó.

Contexto: fue cuando se discutía el caso de la firma Idandi, del empresario Florentino Paco, en una de cuyas propiedades falleció recientemente un niño de 8 años al caer a un pozo.

"Admito que cuando me referí a la violación de normas yo me expresé mal; porque lo que quise decir es que no puede ser que después de 8 años en el gobierno esta gestión se escude diciendo que hay gente que 'viola serialmente' las normas y listo", justificó el funcionario.

Hacia el final de la sesión, Pozzoli se retractó respecto a la comparación que hizo -como puede escucharse en el link a continuación-; y luego incluso difundió unas disculpas públicas (ver más abajo). Hasta ahora, Barreras no hizo lo mismo en relación a sus opiniones sobre lo ocurrido en la dictadura:

