Roberto Righi no descartó sumarse a una fórmula gubernamental ni incluir a De Marchi en un frente amplio

Roberto Righi sobre la apertura del frente en 7D.JPG

"Hay intenciones de (Omar) De Marchi de hacer un frente amplio, un frente mendocino. Son posibilidades que existen, por eso la idea no es cerrarle la puerta a nadie, si podemos ponernos de acuerdo ¿por qué no? ¿por qué tenemos que descartar temas o personalidades que le pueden ayudar a Mendoza?" dijo sin titubear el intendente de Lavalle, aún reconociendo que esa posibilidad de aliarse con el diputado nacional del PRO significaría que el kirchnerismo mendocino se rasgue las vestiduras, como ya lo hizo cuando sobrevoló la idea de una alianza.

Sin decirlo abiertamente, Righi deslizó que la indecisión de una candidatura potente del peronismo también se da porque están expectantes a lo que decida De Marchi, quien tiene tiempo hasta el próximo 12 de abril para confirmar si seguirá perteneciendo o no a Cambia Mendoza. Posibilidad que hoy parece depender más de la decisión del PRO nacional de seguir conformando el frente oficialista en la provincia, que una decisión personal del mismo De Marchi.

Es más, hasta reconoció que si el diputado nacional le pidiera un consejo sobre qué hacer de su futuro, le recomendaría romper la sociedad que hoy tiene con los radicales mendocinos. "La primera decisión es de De Marchi. Si decidiera continuar dentro del Frente Cambia Mendoza y no ser candidato, se perdería una posibilidad", remató para no dejar lugar a especulaciones.

"Mi candidato favorito es Emir Félix"

Quizás como para evitar que sus mismos compañeros del peronismo lo castiguen por apostar demasiado a un candidato que no es propio, Righi se encargó de resaltar que más allá de esas alianzas, su candidato "favorito es Emir Félix, a él yo lo puedo acompañar en cualquier lugar", adelantó como vaticinando una posible fórmula gubernamental y remarcó que él tiene buen diálogo con el Frente Renovador, puntualmente con la figura de Gabriela Lizana.

"Hay que trascender los partidos, si esa sumatoria de partidos se diera, yo obviamente podría sumarme, me parece que es importante que podamos tener una Mendoza distinta. Hay 4 ejes de la política de Mendoza que se tienen que convertir en políticas de Estado. La sociedad está esperando otra cosa de la política, que nos pongamos de acuerdo, que encontremos puntos en común, que podamos estar a la altura de las necesidades que son muchas", concluyó.

El lavallino aseguró que ese frente más amplio urge porque hoy los partidos tradicionales cada vez tienen menos piso electoral, "entonces tenemos que abrir los brazos y ponernos de acuerdo, porque Mendoza tiene que crecer. Hay distintos matices, hay diferencias, es complejo, pero no es imposible. Hoy hay 4 precandidatos a la gobernación del PJ, a Ramón también lo sentaría en la mesa, por qué no, no hay que dejar a nadie afuera, a De Marchi porque no?