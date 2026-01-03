Tras la detención de Nicolás Maduro, se reaviva la esperanza por la liberación de Nahuel Gallo

nahuel gallo detenido por nicolas maduro en venezuela Las esperanzas del regreso de Nahuel Gallo a la Argentina se reavivaron tras la detención de Nicolás Maduro.

Nahuel Gallo, cabo primero de Gendarmería, cumplía funciones en Mendoza cuando el 8 de diciembre de 2024 quedó detenido al intentar ingresar a tierras venezolanas para visitar a su hijo y a su esposa, oriunda de ese país. El régimen de Nicolás Maduro lo acusó de supuestos “planes subversivos”.

La palabra de la esposa de Nahuel Gallo tras la caída de Nicolás Maduro

Alexandra eligió la red social X para contarle al mundo, en la histórica mañana del 3 de enero de 2025, que “aún no tenemos información sobre la situación de Nahuel y de todos los inocentes detenidos injustamente en cárceles en Venezuela”.

En un posteo en el que adjuntó una foto familiar, la pareja del gendarme argentino dejó un mensaje vivo de esperanza: “Confío plenamente en Dios en que la noticia llegará y que Nahuel Agustín Gallo estará abrazado con Víctor (su hijo) pronto”.

nahuel gallo familia venezuela La imagen que posteó la esposa de Nahuel Gallo tras conocerse la detención de Nicolás Maduro en Venezuela.

El niño, que no ve a su padre desde que era un bebé, está pronto a cumplir tres años: “Es el mejor regalo de cumpleaños que Víctor podrá recibir”.

“Después de 391 días en desaparición forzada, podemos decir que el final de esta pesadilla está llegando”, se ilusionó la mujer tras la caída de Nicolás Maduro.

Javier Milei se refirió a Nahuel Gallo tras la detención de Nicolás Maduro

El Presidente argentino hizo hincapié en la situación del gendarme, apenas conoció la detención del venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos al mando de Donald Trump.

“Nosotros ya estábamos trabajando para buscar una salida al gendarme Nahuel Gallo. Así es que, ahora, estamos redoblando los esfuerzos para tratar de lograr que vuelva con vida a la Argentina”, dijo Javier Milei.

“Con el cambio de régimen, las chances de que sea más fácil sacarlo de Venezuela son más altas. Eso es evidente”.

milei trump Javier Milei respaldó el operativo de Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro y pidió que Edmundo González Urrutia asuma como presidente de Venezuela.

La Oficina del Presidente también se expresó acerca del argentino Nahuel Gallo en un comunicado, reafirmando el compromiso de Javier Milei sobre su “regreso seguro del ciudadano argentino, quien todavía se encuentra en situación de detención arbitraria y desaparición forzada, y recuerda que el régimen venezolano es internacionalmente responsable por su integridad física y su seguridad personal”.

La Cancillería, en tanto, manifestó en una declaración oficial tras la detención y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos: “La República Argentina recuerda que el régimen venezolano es internacionalmente responsable por la integridad física y la seguridad personal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra en situación de detención arbitraria y desaparición forzada, en violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y reitera su llamado a su inmediata liberación”.