Thomas admitió que controlar el festejo del último primer día es difícil porque hay padres que lo avalan

El funcionario admitió que es válido que los alumnos de 5° año de la secundaria festejen que están terminando ese ciclo, pero volvió a insistir que es imposible que lo hagan tomando alcohol porque todos son menores de edad, y recordó que según el Sedronar ha aumentado notoriamente el consumo de alcohol en esa franja etaria.

Desde la DGE le reclamaron a los padres la responsabilidad de controlar los festejos del último primer día, y recordaron que está vigente la resolución que establece que si un alumno llega alcoholizado al colegio no podrá entrar.

Por eso recalcó el rol de los padres en el control de ese festejo. "Cuando hablamos de estos temas hay quienes me dicen, nosotros hacíamos lo mismo, la diferencia era que nuestros padres no lo avalaban, y ahora no es así. No podemos echarle toda la culpa a los chicos, cuando hay una sociedad que les corre los límites permanentemente", se quejó.

Este año, y luego de 4 años de controlar el festejo del último primer día, desde la DGE se recordó que está vigente la resolución que indica que los alumnos de quinto año que lleguen alcoholizados no podrán ingresar a las escuelas, y se advirtió que además se debe dar aviso a los padres o tutores, y también a la policía para resguardar su integridad.

De hecho, días atrás el director del nivel Medio de la DGE, Emilio Moreno, se encargó de recordar que para ese primer día de clases de esos alumnos que están terminando la secundaria hay actividades previstas a través de los centros de estudiantes y el servicio de orientación, "se organizan diversas actividades para que alumnas y alumnos tengan una linda jornada, siempre cuidando que no haya alcohol", resaltó.

Con el foco puesto en la fluidez lectora y las trayectorias en secundaria

El titular de la DGE también puntualizó en dos ejes educativos en los que se pondrá foco en este ciclo lectivo: la fluidez lectora y la mejora de las trayectorias de la secundaria.

"Tenemos una escuela primaria que está focalizada en la fluidez lectora y tenemos resultados porque eso nos ocupa, por eso apuntamos a que nuestros chicos comiencen a leer entre la sala de 5 y el primer grado, y tengan esa fluidez entre segundo y tercer grado", se marcó como objetivo.

Pero también se fijó como meta que las trayectorias secundarias "sean reales y completas" y aseguró que en los últimos 7 años se mejoró en 12 puntos el nivel de egreso de los estudiantes secundarios, que es una problemática que Mendoza arrastra desde hace años, por el escaso porcentaje de alumnos que concluyen el secundario.

Es más, en un informe que publicó Diario UNO, la periodista Paola Alé resaltó que en Mendoza hay casi 10.000 estudiantes que están en riesgo de abandonar la secundaria, y que esa problemática más severa se concentra en 54 escuelas.

"Estamos largando un sistema de alertas tempranas con inteligencia artificial para detectar las trayectorias débiles y para que los directores tengan una herramienta más para detectarlas", anunció el funcionario escolar.