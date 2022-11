Teresa Day y la política radical y peronista en la Suprema Corte: No me siento filo nada

- ¿Qué perfil deben tener los futuros magistrados mendocinos?

- Comprometidos con su función y al servicio de la gente. Eso, para mí, es clave y lo digo siempre. Tenemos ese tipo de magistrados y aspiramos a que los que vengan tengan ese perfil. La función es fundamental porque toman decisiones sobre la vida de la gente en forma permanente y sobre distintos aspectos: penal, económico, de familia. Responsabilidad y compromiso con la función son indispensables. Y por supuesto que también lo obvio: conocimiento, preparación y dedicación. Y vocación de servicio.

TERESA DAY 4.jpg Teresa Day, jueza de la Suprema Corte de Justicia.

La Justicia de Familia, según la jueza de la Suprema Corte de Justicia

Teresa Day trabaja y atiende con las puertas del despacho abiertas. Ingresa una colaboradora, le acerca un dato y se va. También pasa Dalmiro Garay, presidente de la Corte, que saluda y se va. Casi una docena de expedientes están dispuestos sobre el escritorio.

Hace casi un año fue elegida ministra coordinadora de uno de los fueros judiciales más complejos porque requieren de máxima atención, rapidez y eficacia: la Justicia de Familia.

TERESA DAY 6.jpg Teresa Day también preside la Sala I de la Suprema Corte de Justicia.

Un agenda de grandes dimensiones y tapas azules es su registro personalísimo de la Justicia de Familia: de lo que hay que hacer, de lo hecho, de reuniones ya celebradas y de encuentros ya programados. Y de visitas y recorridas por las delegaciones departamentales. En el Gran Mendoza, Lavalle, el Valle de Uco y otras. Hasta croquis hechos a mano incluye.

- ¿Cómo está hoy la Justicia de Familia, que tantos reclamos genera siempre?

- Era de público conocimiento que en ese fuero había bastante... lío. En casi un año de gestión hemos logrado entre todos, con los jueces, empleados y funcionarios, arreglarlo, y esto significa que está funcionando mucho mejor que el año pasado. Hemos logrado separar la Justicia de Familia y Violencia Familiar de Guaymallén y Capital que siempre estuvieron despersonalizados al llamarse Mitre y Montevideo. Ahora hay juzgados de gestión asociada.

- ¿Cómo se hizo este proceso?

- Separamos la parte de violencia -que atiende a la mañana y a la tarde- de la parte civil, que atiende a la mañana. Antes era una sola fila y todos esperaban. Hoy, los abogados y ciudadanos van por separado. Lo estamos haciendo en Godoy Cruz y planificando en otras zonas.

TERESA DAY 2.jpg Day llegó a la Corte en 2020.

Mediación en la Justicia de Familia

- ¿Cómo está funcionando el sistema de audiencias de Mediación?



- Está mejor que hace un año pero falta. Está ordenado y antes para una audiencia de Mediación (Alimentos, etc.) había 4 meses de demora. Hoy, 15 o 20 días. Hemos instalado el sistema de tickets que permite hacer un seguimiento de cada gestión, algo que antes no se hacía. Ese seguimiento permite hacer más eficaz ea prestación.

La política en la Suprema Corte de Justicia

- ¿Cuál es hoy la temperatura política de la Suprema Corte de Justicia? Tras la aprobación de la ley de reforma del funcionamiento parecieron haberse calmado los ánimos entre filorradicales y filoperonistas pero la elección de representantes en el Consejo de la Magistratura recalentó el ambiente...

- No soy la persona indicada para contestar eso porque yo, y ya lo he dicho en varias oportunidades, estoy al margen de la política.

- Reformulo la pregunta. ¿El ambiente de trabajo de los ministros de la Corte -que deben tomar decisiones institucionales importantes- es tan cordial como se presupone desde afuera del Poder Judicial?

- Es cordial y yo no tengo inconvenientes con ninguno de los demás ministros. Pensamos diferente. Yo no estoy de acuerdo cuando se dice filorradicales y filoperonistas. Filo nada. Somos jueces de la Corte y todos buscamos lo mejor para el Poder Judicial y la sociedad. En eso estamos de acuerdo. Tenemos distintas visiones y formas de llegar a ese fin. Yo no me siento filo ¡nada!

- Esa frase es un buen título para esta entrevista, doctora Day...

- (Risas)

