Tensión en Cambia Mendoza, las decisiones del PJ y cómo se cocina el jury a Sarmiento

“Hay dudas. Entre otras cosas, no sé si no lo pondríamos en una situación de víctima a Sarmiento. Por ahí no sería lo mejor”, explicaron. Mientras, en las oficinas del Estado se están leyendo los expedientes de sus fallos para ver cómo avanzar y la tarea recayó en Mercedes Rus y los abogados del Gobierno.

Supuestamente la idea es entrarle por dos flancos: su presunto exceso al defender que se mantengan los celulares en las cárceles San Felipe y Boulogne Sur Mer y sus dos liberaciones más polémicas, que terminaron con delincuentes que salieron antes de cumplir la sentencia –bajo promesa de no delinquir más– y que, una vez afuera, quebraron su pacto de la peor forma: asesinaron.

Sebastián Sarmiento, Juez Penal (11).jpeg Para el entorno de Sebastián Sarmiento, los motivos del posible jury no tienen sustento. Foto: Axel Lloret / Diario Uno

Fueron Cristian Reina Flores, que mató a Héctor Quiroga en 2019, y Roberto Pereyra, quien mató a Héctor Pelayes en 2024. Ambos delincuentes terminaron baleados por sus víctimas: Pereyra murió y a Reina Flores lo encontraron herido entre los arbustos, a metros del lugar. Tiene perpetua.

Qué hay en los celulares de los presos

Circula una lista de lo que le reclama el Ejecutivo al juez. Y a esos dos eventos, los graves, le suman un hecho menor: “Luisito 420”. Un influencer que anda en moto con los “stunts” (en este caso, pseudomotoqueros que hacen piruetas y a veces amedrentan gente en la ruta) y al que detuvieron hace semanas, cuando se armó revuelo por ese tema. Fue bajo el artículo 193 del Código Penal: conducción temeraria. Paréntesis: basta ir a sus redes para ver que sería, cuanto menos, reincidente.

El tipo quedó libre, también por decisión del juez, pero en realidad en medio hubo una suspensión de juicio a prueba, una “probation” con acuerdo del MPF, según explican fuentes judiciales. Como cumplía los requisitos, Sarmiento no tenía más opción que darle ese beneficio, afirma. O sea, considera insólito que le “caigan” por eso. ¿Por qué el Gobierno suma esto entre sus molestias? Porque la moto era robada y, supuestamente, porque al ser influencer, expone en sus redes una suerte de pito catalán público a las instituciones. “Demuestra que hay una puerta floja”.

Pero lo que detonó la chance de jury fue el asunto de los celulares. Básicamente, hubo una demora en la adecuación de nuevos dispositivos, en teoría porque la fusión Telefónica–Telecom demoró la consignación del convenio. Sarmiento, con esos datos y observando que “no se cumple el ratio pedido de un teléfono cada 200 internos” ordenó suspender la quita de celulares en los dos penales mencionados.

Más allá de que eso precipitó el enojo, porque es clara la postura oficial sobre el tema, hay un contexto denso. Explican que está circulando mucha plata con los teléfonos tras las rejas. En una de las investigaciones, según filtra una alta fuente local, ARCA presentó un informe sobre un solo preso que habría movido 200 millones de pesos en apenas un año.

image.png Mercedes Rus, una de las que encara la decisión sobre el jury a Sarmiento.

La lupa los lleva hasta Cacheuta –cárcel local, no la federal– y afirman que todavía no está lista la acusación formal a esa persona. Se suma a que en 2023, data oficial, hubo casos de estafa con ipés desde la prisión y hasta otro hecho gravísimo: encontraron material de abuso sexual infantil hallado en dispositivos de los internos.

Dos señales: la encuesta que ve Cornejo y lo que dijo Griselda

Mala noticia para los impacientes. En el Gobierno confirmaron que Cornejo tiene tiempo hasta el 18 de julio para definir si unifica o no las elecciones con Nación. Teóricamente ya se sabía, pero en el cuarto piso dan a entender que prácticamente se desayunaron esta semana y que recién ahora se desactivó el deadline de mayo para definirse.

Lo que sí está cocinado es la decisión de aliarse con Milei, aunque las charlas o bien se mantienen herméticas o nunca comenzaron. A los intendentes cornejistas, que serían de los primeros en enterarse, todavía no los han convocado a ninguna reunión para hablar de política partidaria.

En las encuestas que tiene el gobernador ven una caída, aunque no tan pronunciada, en la imagen del Presidente. La última que le pidieron a Martha Reale, a finales de marzo, dice que por marca general (Cambia Mendoza contra La Libertad Avanza), ganan los autóctonos por ocho puntos.

Ahora, cuando se mide contra “candidatos de Milei”, la cosa se estrecha. No midieron con nombres de candidatos porque no los hay confirmados (a diferencia del peronismo, que días atrás pidió a Aresco comparar a Emir Félix a la cabeza contra Luis Petri en la otra lista, por ejemplo).

javier milei alfredo cornejo.jpg JavierMilei y Alfredo Cornejo. La alianza se hace esperar, pero para los locales está en firme.

La pregunta es: si están seguros de que le ganan a los candidatos de Milei, ¿por qué entonces siguen con ganas de ir juntos al 26 de octubre? No lo dicen concretamente, aunque algunos en los pasillos señalan dos buenos motivos: para mantener las buenas migas con Nación —producto de muchas coincidencias en lo práctico— y además porque ¿para qué dividir a un electorado que se autopercibe junto?

Respecto a eso, una perla de los últimos días fue el llamado de una alta fuente cornejista a una figura del petrismo tras el paso de Griselda Petri por Séptimo Día, el 9 de abril. El dolor era por un zócalo de TV donde ella decía (lo dijo) que no son parte de la gestión. Se habló de Patricia Giménez y del hecho de que no le dieron un ministerio, sino un órgano con “rango de”. Muy cerca del gobernador, igual, le dieron la derecha. “Es cierto. No son parte de la gestión. Igual hay buena onda, está todo bien”.

Las internas y las PASO del peronismo

Para lo que no tiene tiempo hasta el 18 de julio el gobernador es para suspender las PASO locales si quiere hacerlo. En Nación ya no corren, pero para la Legislatura sí. Si va por ese camino, debe mandar un proyecto de ley antes, lo cual habilitaría una discusión de las taquilleras en el edificio de la Peatonal.

El peronismo no tiene una definición como bloque de cómo votaría eso, pero sí hay una decisión a nivel partido: si se suspendieran, Félix va a pedir una interna abierta como las de antes contra los que se quieran presentar. Y ante las dudas sobre si se armará un “panperonismo” mendocino, una coalición más amplia, con otros partidos, para competir, la respuesta está más cerca del no.

Lo que está perfilado es ir con los que están más los que volvieron de su período demarchista. La etapa del 2027 sí será la etapa de alianzas con otras fuerzas, pero la idea es no adelantarlo a las legislativas de este año. Eso es un dato decisivo per se, pero además desprende otro hecho: implica que necesitan un buen número que borre el vergonzante 13% del 2023, para que esos sellos aliados quieran acoplarse.

Emir Félix en Séptimo Día.jpg Emir Félix en Séptimo Día, este miércoles.

Si los bandos quieren, la mesa para una interna feroz está puesta, pero también es posible acordar. Depende también del gobernador; porque habría que tomar dos decisiones y no una. Lo que se cierre para octubre no necesariamente llegará de la misma manera a febrero y abril de 2026; y uno de los sectores, el de Anabel, se juega ni más ni menos que la continuidad de tres de sus espadas legislativas: Helio Perviú, Valentina Morán y Natalia Vicencio.

Tal como fue primicia de este diario el 6 de abril, Anabel Fernández Sagasti no descarta ser candidata a diputada nacional. Los suyos agitan esa posibilidad ante la chance de ir por fuera de la estructura del PJ. Eso movería, si logra la banca, a Martín Aveiro a la Cámara de Senadores y al ex IMPSA Pablo Portuso, a quien muchos le perdieron el rastro, pero está en el INTI hace dos años -por concurso-, a Diputados.