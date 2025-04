La reconstrucción peronista ya mide a Emir Félix mientras Anabel afronta dos estrategias posibles

Hay movimiento. Hubo encuentros con mujeres de la Zona Este, también el jueves en Guaymallén y el viernes con un acto en el PJ de Las Heras, donde estuvo el ex ministro de Trabajo de Néstor y Cristina, Carlos Tomada. A eso se suma que días atrás Emir Félix llamó a un encuentro de legisladores. Según varios, para ordenar la tarea legislativa en lo que viene.

El futuro legislativo del peronismo

Ahí se habló de cuatro temas: el traspaso de tareas de seguridad a los municipios, la autonomía municipal (esos dos lo desvelan al sanrafaelino); el daño del granizo por el levantamiento de la lucha con aviones –sobre todo en el Este- y qué harán si Cornejo manda a la Legislatura una ley para suspender las PASO, en caso de unificar elecciones con Nación. De esto último no tienen decisiones tomadas. Tampoco una postura única.

tomada cano las heras peronismo .jpg Carlos Tomada en el acto de Las Heras, el viernes. Están Adriana Cano -número puesto para pelear intendencia en 2027- y Valverde.

En esa “reconstrucción fina” no se ha descartado la idea de una alianza más grande, sobre todo para la Legislatura. Ahí vuelve a visitarse la idea de sumar a los Verdes, que nunca fue descartada. Lo llamativo es que en Cambia Mendoza hay quienes tienen la misma idea y los aludidos también pueden querer mantener su identidad. Hoy no están del todo seguros de qué les conviene.

“2025 y 2027 son dos elecciones en las que no estará Cornejo”, se escucha en el murmullo peronista. Eso les da ánimos: les gusta hablar de “retirada” del gobernador; de que ya piensa la provincia post él, aunque en realidad no sepan cuál será su nivel de influencia en el futuro o si estará en boletas legislativas dentro de dos años. A ese supuesto aliciente le suman que ven a LAUM en baja. “Hablan con todos a ver qué cierran, pero ya no están como en 2023 y De Marchi está acorralado allá. Nunca dependió tanto de nosotros mismos una elección”.

La Cámpora y su chance de ir por afuera del PJ

La cúpula afirma que quiere diálogo y consenso. Que se puede construir una propuesta con todo el peronismo adentro. Sin embargo, al final todo dependerá del reparto de lugares y de cuánto acuerden entre ellos en la previa. Aunque existieron esos encuentros con legisladores –y en dos semanas habrá otro más-, Unidad Ciudadana dice que todavía falta algo clave: una mesa política con Emir y Anabel, fundamentalmente.

Ahí asoma la amenaza o al menos el contragolpe del sector de Sagasti. Todo indica que tienen lista una herramienta electoral para ir a las elecciones por fuera del PJ si fuese necesario. En principio esa estrategia es ir con el Partido de la Victoria, un reducto que el kirchnerismo local volvió a poner en marcha -entre otras cosas- con el pedido de que cada militante consiguiera veinte avales para ir a hacer los papeles en la Justicia, dicen.

En la política y en el PJ lo saben todos desde hace meses, pero el dato no escaló en la prensa. Ellos relativizan esa pieza porque aseguran que en realidad son más partidos. “Las herramientas electorales para ir están; el que se coma que es sólo ese sello se equivoca”. Puertas adentro van más allá y afirman que el nombre que tenga finalmente en las boletas dependerá de decisiones nacionales. O sea, puede que salga del Instituto Patria o de las cercanías de CFK.

Anabel Fernández Sagasti.jpg Anabel Fernández Sagasti, líder de uno de los sectores internos del peronismo.

La pregunta entonces es: si van por fuera, a quién pone La Cámpora de Mendoza a competir contra otros peronistas y contra los candidatos de Cornejo y Milei. Sondean nombres. Tienen tres o cuatro, pero sobre la mesa hay una idea que hace a varios clavar los frenos y preguntar si escucharon bien: que vaya la propia Anabel Fernández Sagasti.

Es una de las posibilidades que se han hablado ante un escenario de emergencia o poco menos que eso. Obligaría a que Martín Aveiro pase a la Cámara de Senadores y a que se libere el hueco del tunuyanino en la de Diputados para que entre Pablo Portuso, el ex directivo de IMPSA. Que lo estén pensando prueba tal vez que no han construido un delfín de peso para la senadora nacional que pueda dar un paso al frente en estos casos. Un experimentado encuestador dice que midió hace poco a la godoicruceña. “Sigue dando bien”.

El enojo de los sindicatos y el factor Ciurca

Dos posturas parece haber en el sector de los intendentes. Unos afirman querer un peronismo unido y ponerle fin al quizá innecesario lujo de pelearse adentro cuando el rival está afuera. Otros, todo lo contrario: prefieren rivalizar con La Cámpora porque entienden que los consolida como el peronismo de centro que triunfa frente a los bárbaros ante la mirada del voto conservador mendocino.

Eso entra en otro nivel de análisis si se diera el esquema de que Sagasti vaya por afuera –y no en una PASO- porque eso restaría votos. Al Gobierno, además, probablemente le sirva más que estén peleados.

El asunto sindical es también complejo. Ricardo Letard, titular de la CGT Mendoza, dice que el PJ lo viene usando para las marchas y no mucho más. Y que a la hora de repartir lugares, “naranja Fanta”. La nueva cúpula ya prometió que va a revertir eso y ha dado señales. Los cuentan adentro sí o sí y tal vez no se equivocan.

acto katopodis mendoza PJ.jpg Peronismo unido en un acto de Gabriel Katopodis en Mendoza. Campaña PJ 2023

Antes, hubo un minoritario sector díscolo, con gente de SMATA, Aefip y Secasfpi, entre otros, que quisieron armar una mesa gremial que podía estar más cerca de Unidad Ciudadana, aseguran desde uno de esos sectores. No son decisivos en número. “Además, CGT nacional va a estar más cerca de Axel y eso puede tener derivaciones locales. Hay que esperar”, dicen.

En definitiva, el rubro “interna” -recordando que todavía puede primar el consenso-, parece similar al 2017: Unidad Ciudadana por un lado y los intendentes del otro. Ocho años después, en eso no hay muchos cambios, salvo por una modificación fundamental: Carlos Ciurca, antes aliado de Anabel, ahora está decididamente del lado de los intendentes. Con todo lo que significa ese jugador, no es para nada un dato menor.

Los cálculos del peronismo pensando en el Congreso

Los intendentes y el ciurquismo no dudan de que Emir Félix será el primer candidato a diputado nacional. Responden que no hay forma ni esquema en el que estén trabajando en el que no lo sea. Otros dirigentes de peso, cercanos y que lo conocen mucho, sugieren no tomarlo como una fija, sobre todo teniendo en cuenta que falta resolver la interna y que se sepa si habrá o no alianza Cornejo-Milei.

Las cuentas que hacen son simples: con 15% de los votos ya tienen un diputado adentro, pero les preocupan tres cosas más: el número en la Legislatura, levantar sí o sí la vara de la última elección y cuánta fuerza tengan los rivales, dado que son ni más ni menos que el gobernador y el Presidente, con toda la intención de voto que ambos poseen en Mendoza, aun si bajaran de acá a octubre.

Lo que se ve es que, vayan juntos o separados Cambia y LLA, hay algo inalterable para el PJ: esos sectores se llevarían muy probablemente cuatro de las cinco bancas en juego en el Congreso, dejando sólo una para el peronismo. No importa si es 4-1; 2-2-1 o el no tan improbable 3-1-1, que ya se dio dos años atrás.

“Aun perdiendo votos el gobierno nacional, son todos votos que se le van al Alfredo. Obvio que no nos van a votar a nosotros, aunque se desencanten de Milei”, razonan desde una intendencia.

Igual, hay optimismo de que eso se revierta, y aportan que el número que saquen estos comicios es la cifra de una transición: entre el muy mal resultado de la última vez y el que quieren hacer en 2027. Después del cachetazo y aún con intrigas que resolver, hay esperanza.

Así es el intrincado laberinto peronista.