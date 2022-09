Tadeo García Zalazar llamó a defender las PASO y acusó al kirchnerismo de contradecirse

El presidente de la UCR mendocina apuntó contra esa contradicción (ya que fue el propio peronismo el que impuso el sistema hace 13 años, antes de las últimas elecciones en las que participó como candidato Néstor Kirchner). "Ellos quieren ganar tiempo e ir eventualmente a la generales. Hace 15 años, la crítica que se hacía era que una cúpula partidaria elegía a los gobernantes; bueno, ahora lo hace la gente", fundamentó.

image.png JxC pronunció su "más enérgico repudio" al proyecto para eliminar las PASO que evalúan en el kirchnerismo.

Interpelado sobre el costo que tiene esa implementación (según el último presupuesto que presentó el ministro Massa, se calcula que costarían unos 25 mil millones de pesos), dijo que el valor monetario no es la forma de mesurar un instrumento como ese. "No se mide la calidad democrática por lo que cuesta una elección. En ningún país del mundo. De hecho, las naciones con voto electrónico son las que gastan más", aseguró.

¿Eliminar las PASO le conviene a la oposición?

En torno a Alfredo Cornejo se le hicieron dos preguntas: si no había también una contradicción en que el ex gobernador hubiese bregado por que no hubiera PASO en elecciones anteriores; y si al sancarlino no podría convenirle -en términos de llegar a integrar una fórmula presidencial, por ejemplo- que el sistema se suspenda. De hecho, en diversos ámbitos de la política se habla de que la jugada K podría "ordenar la interna" en Juntos por el Cambio. García Zalazar fue concreto:

"Sobre lo primero, no es lo mismo pedir que no haya primarias cuando no compiten dos espacios en pugna. Ahí sí; si hay una sola lista, ¿para qué hacer una elección abierta?. Y sobre lo segundo, no. No creo que le convenga al radicalismo bajo ningún aspecto que el Gobierno avance con esto.

Tadeo García zalazar y Alfredo Cornejo.jpg García Zalazar habló sobre las especulaciones que se tejen sobre un posible beneficio a la UCR si no hubiese paso en Juntos. "Ni por convicción ni por conveniencia puede validarse esto", respondió.

¿Y al PRO? Tampoco, según se desprende de lo que contestó el jefe comunal. Dijo que en Mendoza no es un grupo de políticos el que define a los candidatos, y que varias provincias dieron muestra de la utilidad que tiene el sistema: "En Juntos por el Cambio hemos buscado que elija la gente. Pasó en Provincia de Buenos Aires con Manes y Santilli; pasó en Santa Fe, pasó en Córdoba y pasó en Mendoza", completó.

Por ahora "no se prueba el traje"

Fiel a su estilo y al de otros dirigentes que suenan para cargos importantes, García Zalazar no dijo si efectivamente peleará por la gobernación el año que viene, como tanto se especula en la política mendocina. Por ahora, el único traje que se prueba -según sus palabras- es el de la gestión municipal, en la que le resta poco más de un año y donde no tiene posibilidad de ser reelecto.

"No mido intención de voto. Sí monitoreamos mediciones (encuestas), pero son de la gestión, precisamente: cómo evalúa el vecino lo que hacemos. Cada dos o tres meses observamos esos números y vemos que hay una alta aceptación del trabajo que realiza la comuna. Sobre si uno es o no candidato, sabemos que no es algo que desvele a la gente; es algo que miran más la política y los medios que la ciudadanía", apuntó.

ulpiano orozco tadeo.jpg Ulpiano Suarez, Daniel Orozco y Tadeo García Zalazar; los tres nombres que baraja el radicalismo para 2023. Luis Petri es el cuarto que intenta colarse en esa pelea.

Pero García Zalazar cumple con varios los requisitos para ser el sucesor de Suarez: es intendente de una comuna populosa y decisiva del Gran Mendoza; tuvo ocho años de gestión; tiene pasado en la militancia de la Franja Morada, y es el presidente del radicalismo. "Todas coincidencias con Alfredo Cornejo", le lanzó la periodista Rosana Villegas desde la mesa de 7D, afirmando que posee varios de los instrumentos que hacen a un candidato.

"Esta bien, pero no me desvela ponerme ese traje. Insisto: lo que sí me quita el sueño es gestionar Godoy Cruz, y creo que vamos bien. Estamos concentrados en eso", dijo, y aplazó la discusión sobre el 2023 al menos unos meses más.

