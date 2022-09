Políticos mendocinos con pretensiones: hoy, Tadeo García Salazar y Lucas Ilardo

Tadeo es García Zalazar, es el actual intendente de Godoy Cruz que va por su segundo mandato consecutivo. Ya está en las gateras para pelear la candidatura a gobernador por Cambia Mendoza. Es el pollo de Alfredo Cornejo. ¿El único? Lo cual quiere decir que deberá esperar a que "el monarca" (como le llaman despectivamente algunos peronistas al ex mandatario) termine de decidir qué va a hacer en 2023.

Lucas es Ilardo, titular del bloque de senadores del Frente de Todos en la Legislatura. Es kirchnerista camporista. Fue novio y esposo de Anabel Fernández Sagasti. Hace poco fue papá con su nueva esposa. Acaba de recorrer la Provincia con su stand up político "Derribando Mitos Mendocinos", que sin embargo no incluye los mitos peronistas sino sólo los de los radicales.

Ilardo se imagina gobernador, pero no se anima a autocandidatearse porque no le dan los números. Por ahora estudia anotarse para diputado nacional, rubro en el que ya hay varios postulados con mayor currículum que él. Tiene un problema a resolver: los mendocinos no se llevan bien con el kirchnerismo. Él sostiene que ése es otro mito de esta provincia.

El uno

Tadeo tiene 46 años. Los cumple el último día de cada año. Está casado y tiene dos hijas. No nació en Mendoza sino en Jujuy. Ya tuvimos otro gobernador, Paco Pérez, nacido en San Pedro, Jujuy, y no voy a hacer más comentarios sobre ese detalle, no insistan.

Es licenciado en Ciencias Políticas y fue el mejor promedio de su promoción. Conoce desde abajo el municipio. Entró a trabajar en 1999 en Godoy Cruz y pasó por cinco cargos distintos en la Comuna antes de llegar a jefe comunal. Fue desde director de Vivienda hasta secretario de Obras y Servicios Públicos, entre otros. También ocupó una banca de diputado provincial.

En 2015 Tadeo ganó la intendencia con el 71% de los votos y su derrotadísimo contendiente peronista fue, créase o no, ¡Lucas Ilardo! En esas elecciones Cornejo fue ungido gobernador y le dejó la "pantalla caliente" a García Salazar. La segunda intendencia la ganó en 2019 con el 59% de los sufragios.

Tadeo-Garcia-Salazar-contra-Cristina-Kirchner.jpg Tadeo García Zalazar tiene 46 años. Es licenciado en Ciencias Políticas y fue el mejor promedio de su promoción.

El otro

Lucas Ilardo cumplirá 40 años en menos de un mes. Antes del actual cargo de senador provincial, este integrante de La Cámpora, quien dice que el kirchnerismo es su convicción en tanto que el peronismo es un mandato familiar, fue durante 8 años diputado provincial. Previamente trabajó de auxiliar de Justicia del Ministerio Público Fiscal. Se autodefine como metódico, proactivo y con capacidad de adaptación. Mire, usted.

Ilardo se ha hecho un nombre, sobre todo por ser un peleador en contra de las gobernaciones de Cornejo y Rodolfo Suarez. No es un polemista de gran nivel, pero si un insistidor. Todavía está muy mezclado con ese mundilllo de las redes sociales donde sus protagonistas se creen en la obligación de la chicana de baja estofa. Dentro de la escasa productividad que suele inundar la Legislatura, él sobresale aunque sea por efusivo.

Van a hacer diez años que el el peronismo kirchnerista no gana elecciones en la Provincia. Por eso es que Ilardo pelea como gato panza arriba para tratar de horadar esa piedra llamada Cambia Mendoza. Su chiche actual es ese tour denominado "Derribando Mitos Mendocinos" que ha hecho por todos los departamentos y que concluirá este jueves (29 de septiembre) en una "gran-función-gran" en el teatro Selectro de Ciudad, con Flor Destéfanis de artista invitada.

Esos "mitos" a los que alude Ilardo se refieren sólo a los que hay en torno a los radicales ("ordenan las cuentas", "se cuidan de la corrupción"), nada dice Ilardo de los mitos que ha generado el PJ ("el peronismo es el único partido que asegura la gobernabilidad"; "el Estado es el centro de todas las cosas").

Lucas Ilardo.jpg Lucas Ilardo tiene 39 años y es senador provincial.

¿Cachai?

Las diferencias entre Tadeo e Ilardo son más que notables. El intendente hace de sensato y confiable, de gestionador, porque eso es lo que exige la tarea ejecutiva. El senador hace de áspero, de fiscal político, de irritante opositor porque eso es lo que se estila en la Legislatura. Uno es precavido, el otro osado.

Lo que hacen a diario los políticos tiene un gran componente de actuación. Es que la política posee una gran necesidad de puesta en escena, tanto a los que les tocó el papel de buenos, como Tadeo, como a los que deben asumir el rol de jodidos, como Ilardo.

Algunos se aprovechan más de lo conveniente de esa situación, otros son actores mediocres o decididamente malos. Pero están los que entienden el juego. Esos suelen ser los que duran.

Ni Tadeo es, estrictamente, de "pecho robusto", ni Ilardo es "el que resplandece" como sugiere el origen de sus nombres. Pero parecen tener pasta de jugadores. De players, dicen los norteamericanos.

