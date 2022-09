Marisa Uceda superstar: la legisladora que acusó de "sedición" a Suarez

La causa judicial impulsada por Uceda se sustancia en el juzgado Federal N° 3 de esta provincia, a cargo del juez Marcelo Garnica, y está caratulada como “sedición, asonada, resistencia o desobediencia a funcionario público y abuso de autoridad”, como para no escaparle al vizcachazo. El diccionario asegura que la sedición es "un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad y el orden público, sin llegar a la gravedad de la rebelión".

El decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández, anunciado minutos antes de expirar el 1° de septiembre, pero publicado en el Boletín Oficial cerca de las 3 de la madrugada del 2 de septiembre, no fue acatado por el Gobierno de Mendoza porque "generó incertidumbre debido a la hora en que fue anunciado" y porque "pese a lo avanzado del nuevo día no había todavía ninguna norma legal (Boletín Oficial) que así lo dispusiera".

Suarez agregó en ese momento: “Hoy se debe trabajar con normalidad, que es la mejor forma de repudio a cualquier expresión de violencia. Así es como se adhiere a la paz social”. Por su parte el presidente Fernández había justificado el feriado "para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta".

Aquella otra "sedición"

La diputada Uceda sostiene que Rodolfo Suarez gobierna como si la Provincia fuera un feudo". Cree que el atentado a la Vicepresidenta era el momento para que el gobernador "hubiese estado a la altura de la circunstancias y entablado una relación con el peronismo. Pero, bueno, cada uno decide el lugar en la historia que quiere ocupar".

En una entrevista del Mendoza Post publicada en marzo pasado, el periodista Alejandro Gamero le preguntó a la diputada Marisa Uceda cómo podía entenderse que el sector al que ella pertenece (La Cámpora) votase en contra de la decisión del presidente Alberto Fernández de acordar con el FMI.

Ese sonoro y recordado rechazo a una decisión de su propio Gobierno fue interpretado por la legisladora de manera muy particular. Dijo que "en esa ocasión tomamos decisiones dentro de la tan renombrada teoría de la responsabilidad y de las convicciones".

Y amplió así: "Hay veces que uno tiene que decir que no. Y eso no significa que haya que irse del Frente de Todos. Nunca contemplamos la posibilidad de un default ni de romper. Manifestamos nuestras posiciones y las alternativas que se podían encarar".

Uceda recordó que votó en contra de la ley que acordó con el FMI cuando en La Cámpora estuvieron seguros de que la norma iba a ser aprobada por el resto de los integrantes de Frente de Todos y de la oposición. Y dejó esta rara comparación: "Como antecedente recuerdo que ya hubo un vicepresidente (Julio Cobos) que votó en contra de una ley del Poder Ejecutivo y no se sintió desleal".

"Se hacen los republicanos"

Marisa Uceda se incorporó al kirchnerismo en 2014. Previamente, y tras dejar la Franja Morada, integró "Abogados y abogadas por la Justicia Social", entidad en la que conoció a Anabel Fernández Sagasti y arrancó su trabajo político con ella, lo que la llevó, meteoricamente, a ser diputada nacional sin escalas intermedias.

Dice que lo de la "sedición" de Suarez, "si bien no nos sorprendió, rompió la institucionalidad en Mendoza" Lo denunció en la Justicia el mismo día del feriado porque "es necesario ponerle un límite. El gobernador tiene que hacerse cargo de sus actos. Las figuras penales son claras".

Acusa a Alfredo Cornejo y a Rodolfo Suarez de "perseguir y criminalizar la labor de los sindicalistas". Y advierte: "si se hacen los referentes federales deben serlo siempre, y si dicen ser republicanos que lo sean siempre".

Personal

Su labia no es brillante pero sí fluida. Ya tiene libreto. Se nota que ha aprendido de las tenidas políticas. Ella misma agradece los contrapuntos que ha desarrollado con el áspero legislador del PRO Fernando Iglesias. "Después de eso, nada me da miedo".

Es hincha de Boca. Cree haber ido a todos los recitales que Fito Páez dio en Mendoza. También es fan de Spinetta y en una ocasión que el Flaco vino a esta Ciudad, ella se presentó en el hotel Plaza con una amiga y fingieron ser periodistas con carnets truchos. El ídolo del rock las atendió y les dio una larga entrevista. No creemos que haya vuelto a fingir lo que no es. Cuando salía a bailar iba Aloha, Die for you y El Rancho.

En un reciente envío del programa "Podría ser peor", por radio Universidad, admitió que en su adolescencia fue "insoportable, indisciplinada, rebelde, pero buena estudiante''. Confió que por entonces era "ridículamente contestataria y desordenada''. Ahora en cambio tengo muchos tocs por el orden".

Le gusta ver series y es fan de las comedias clásicas tipo Friends. Vio completa Breaking Bad y The Crown. Lamenta tener poco tiempo para leer. Y, claro, asegura estar "orgullosa de haber abrazado una ideología". Lo de la "sedición" le ha dado aquellos 15 minutos de fama que pregonaba Andy Warhol.

El tiempo, esa zaranda inflexible, pondrá en contexto quién es realmente esta militante que fue en contra del Presidente de su partido pero que no admite que ningún opositor haga lo mismo.

