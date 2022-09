Los desacuerdos políticos suelen ser jodidamente reaccionarios y costosos

El trajinar político enseña que la mayoría de las veces los desacuerdos son más conservadores (mejor dicho, más reaccionarios) que los acuerdos. No conceder, no ceder ni un milímetro o no pactar por tozudez suele ser producto, en muchos casos, de exacerbados orgullos ideológicos. Admitimos, empero, que hay asuntos en los no se puede transigir.