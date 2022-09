¿Qué peronismo vendrá después de éste que Cristina Kirchner tiene en un puño?

El tantas veces declamado y nunca cumplido "fin de ciclo" de Cristina Kirchner no será, en el caso de que el peronismo pierda las próximas elecciones, tajante en términos de licuación política. Por el contrario, será lento y no exento de conflictos. Lo que el kirchnerismo vaya a dejar como decantación política no se conocerá ni tan rápido ni tan límpido