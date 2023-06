Suarez ratificó que quiere ser candidato a vicepresidente de Bullrich y anunció que se discutiría el próximo lunes

Si bien se espera que la gira de la aspirante a la Casa Rosada por Mendoza sirva para hablar sobre el tema y, por qué no, encaminar las negociaciones, el propio Suarez oficializó lo que se viene contando desde hace semanas: que en la gran reunión del partido del próximo lunes se empezará a discutir el asunto: si hay fórmulas cruzadas; cuál será el apoyo del partido y hacia qué propuestas y si el mismo gobernador recibe apoyo para ir como segundo nombre en la fórmula presidencial.

“Se va a viajar a Buenos Aires, a la convención, y se va a discutir esto. Se va a definir ahí, junto con otros aspectos importantes que deben debatirse. De todos modos, yo entiendo que esto no es algo que le interese a la gente, sino que es un dato muy político. En sus casas, los mendocino están preocupados por otros asuntos, como la economía, por ejemplo. Por eso lo que hacemos es abocarnos a la gestión y a lo que debemos sortear nosotros este domingo en Mendoza".

suarez mas bullrich.jpg La foto de la posible fórmula presidencial. Bullrich llega este lunes a Mendoza.

Por último, Suarez dijo que la decisión no sería sólo suya, sino de todo un equipo, y que es muy importante el apoyo que se recibe desde esas figuras nacionales, aunque matizó marcando la compleja posición en la que queda la UCR ante el cisma que tienen el PRO y el grueso de Juntos por el Cambio: “Hay una gran disputa entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y va a ser muy difícil (para el partido) ir con uno otro”, cerró.

"No hay que subestimar al peronismo; me cuesta creer que vayan a votar a De Marchi"

Sobre las elecciones locales, uno de los primeros puntos que tocó el gobernador fue la ruptura en el oficialismo. Dijo que Cambia Mendoza se encamina a un triunfo, pero que las condiciones hubiesen sido distintas si se mantenía la unidad, en lugar de romperse con la creación del frente La Unión Mendocina. Y en ese sentido, puntualizó no creer que parte del justicialismo vaya a acompañar al espacio demarchista, como se espera a raíz de la incorporación de dirigentes de justicialistas en distintos cargos de esa propuesta.

“Me cuesta creer que peronistas vayan a votar a Omar De Marchi, cuando, si vemos su historia, ha sido un dirigente bastante opositor y combativo. Me cuesta creerlo, sobre todo porque él ha… no quiero utilizar la palabra ‘despreciado’, pero al menos combatido al justicialismo”, aseguró el sancarlino, quien además le recordó al actual precandidato su pasado en el Partido Demócrata.

malargüe de marchi.jpg Para el gobernador, es difícil que el PJ acompañe a De Marchi en las PASO.

Y acerca de los números que está mirando, dijo que “no hay que subestimar al peronismo” y dio a entender que ve al PJ peleando ese segundo lugar con LUM: “Yo esperaría a las elecciones”, aseguró. Precisamente en torno a la conformación de nuevas coaliciones, dijo que “hay que ampliar los espacios, sin dudas. En Cambia Mendoza, desde que se originó que somos un lugar muy amplio”.

Críticas a La Pampa por Portezuelo y El Baqueano

“Los que hace La Pampa son planteos absurdos. Portezuelo significa regular el agua, e iba a beneficiar sobre todo a productores del sur de la Provincia de Buenos Aires. El Baqueano es una obra que no tiene implicancia para el curso del agua, porque tiene una represa río abajo, entonces ese río ya estaba regulado. Pero lo que más veo es que la propia dirigencia política de Mendoza se divide: ya veo que otros candidatos a gobernador dicen que no hay que hacerlo porque es energía para todo el país, como si no estuvieran todas las represas interconectadas”, lanzó el radical.

Sus críticas fueron en torno a sus últimos planteos contra Portezuelo del Viento. De todos modos, no fueron los únicos dardos que arrojó, porque también afirmó que está dispuesto a cerrar de un portazo otro sueño de la administración de Sergio Ziliotto: el comité interjurisdiccional que quiere crear por la cuenca del río Desaguadero.

portezuelo del viento.jpg Suarez volverá a la carga por Portezuelo, aunque en este caso por el proyecto original.

“Es un tema viejo. No corre agua por ese río. Y no viene de ahora, sino que hace años que se intenta crear esa entidad. En eso hemos tenido coincidencia con La Rioja y con San Juan, de que no tiene ningún sentido conformarla. Aparte no nos ha ido bien con los comités de cuenca, como nos pasó con el COIRCO. Lo que sí logramos es que el nuevo estudio ambiental para Portezuelo lo pague todo ese conjunto”, recordó respecto a esa novedad conocida en los últimos días.

Conflicto por los dólares y las deudas provinciales

A finales de la semana pasada, el Ejecutivo nacional cambió las condiciones del acceso a dólares para pagar deudas provinciales en moneda extranjera, y acotó las chances de obtenerlo a precio oficial, justo a tres meses de que Mendoza deba pagar un nuevo vencimiento a acreedores foráneos. Suarez apuntó por ese lado y dio detalles de la denuncia administrativa que encaró apenas horas después de conocer la medida.

Rodolfo Suarez Víctor Fayad.jpg El gobernador defendió la medida de llevar parte de los fondos de Portezuelo a la compra de bonos estadounidenses.

“No se puede ir directo a la Corte, porque lo dice la ley, Si fuésemos derecho al máximo tribunal, lo que nos contestarían es que primero debe agotarse la vía administrativa: hay que tener la negativa por ese canal, que normalmente es tácita, porque no dicen nada, y eso ahí sí habilita a la Corte. Pero vamos a continuar: es increíble que una provincia no tenga acceso a dólares oficiales. Esa brecha que existe con los otros tipos de esa divisa nos perjudica enormemente.

Por último, Suarez respondió por la chance de, precisamente, blindar los fondos de Portezuelo del viento ante la inflación que hay en la moneda extranjera y las complicaciones que pudiese haber para disponer de él. Dijo que la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos, por la que debe afrontar una denuncia es “una búsqueda de rentabilidad y de seguridad absoluta” para ese dinero. “Lo único que estamos haciendo es intentar mantener su valor, por la afectación que hay del dólar a nivel internacional”, cerró.

