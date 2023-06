En San Martín hay 15 precandidatos que buscarán arrebatarle la reelección al intendente Raúl Rufeil

Unos y otros miran las encuestas y se entusiasman haciendo foco en el vaso medio lleno. En Cambia Mendoza creen que el escenario está dado para refrendar la gestión de Rufeil y que San Martín no será la excepción de lo que se viene repitiendo en los últimos comicios en Mendoza, en donde los oficialismos y puntualmente los jefes comunales se han quedado con el mayor caudal de votos.

Igualmente Rufeil deberá primero sortear la interna con Fabián Ferro, el precandidato que impulsa Luis Petri en esa comuna.

En la vereda de enfrente, en La Unión Mendocina confían en que Giménez tiene un altísimo nivel de conocimiento y de respaldo en la comuna, y sostienen la hipótesis de que el votante sanmartiniano apostará a lo conocido a la hora de poner el tilde en la Boleta Única.

Ese salto del ex intendente peronista a la alianza demarchista generó mucho ruido hacia adentro del partido, y hasta hubo quien cuestionó qué tan peronista era alguien que elegía no competir dentro de su frente. Pero desde el sector de Giménez vienen insistiendo en que su decisión se debió a que no se sintió representando por las propuestas del peronismo mendocino, retrucaron que Giménez no estaba dispuesto a ser el candidato número 9 del PJ y "sí quiere competir en serio, no competir por competir".

En cambio, en el PJ cada dirigente impulsa a sus candidatos, hay alfiles de todos los sectores lo que hace que en la debutante Boleta Única en San Martín haya 8 listas con precandidatos a la intendencia, algunos con lista corta y sin impulsar a ninguno de los 4 precandidatos a gobernador que tiene el peronismo mendocino.

También habrá internas en el Frente de Izquierda y los Trabajadores y lo mismo ocurrirá en el Partido Verde.

Rufeil levantará la bandera de las cuentas ordenadas y la reactivación del PASIP

El intendente sanmartiniano, el médico Raúl Rufeil, buscará su reelección y basará su campaña en el orden de las cuentas de la comuna y en el incentivo que dice haber generado para reactivar el parque de servicios industriales de San Martín, el conocido PASIP. Allí, aseguran en su entorno, hay unas 40 empresas que en los últimos días habrían recibido sus certificados de propiedad para lograr escriturar sus terrenos en ese predio.

Pero a la vez en esta nueva etapa que buscará tener al frente de la comuna, su equipo promete dotar de servicios e infraestructura a algunos distritos más rurales, con la idea de incentivar la construcción de viviendas en esos sectores y a la par saldar la eterna deuda de llevar agua potable y cloacas a otros distritos que hoy no los tienen.

Raúl Rufeil confirmó ante Alfredo Cornejo que irá por la reelección.jpg El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, irá por la reelección y basará su campaña en el orden de las cuentas de su intendencia.

"No es menor que tengamos superávit, con los proveedores al día y habiendo invertido en movilidades propias para la comuna. Nosotros tenemos dos nóminas salariales guardadas y eso habla de la buena administración que logramos", dicen desde la intendencia, y acotan que tienen la meta de ser quienes lleven las cloacas por ejemplo al barrio Santa Teresita "que tiene más de 32 años y no tiene ese servicio".

Sin responder directamente a las críticas de los opositores, que repiten una y otra vez que Rufeil no se ocupó de diversificar la oferta universitaria de San Martín, desde el equipo del jefe comunal rescatan que apostarán a fortalecer una escuela superior de oficios, "que priorice las carreras con mayor demanda laboral".

Ferro precandidato a intendente con Luis Petri.jpg Luis Petri con Fabián Ferro.

Pero Rufeil no será el único precandidato de Cambia Mendoza. A la lista del frente se sumó el médico Fabián Ferro, que es la apuesta de Luis Petri.

Fiel al perfil de Petri de hacer una fuerte apuesta a la seguridad, Ferro también planteará fortalecer la policía municipal sanmartiniana. De hecho promete dotar de más tecnología y recursos a esos preventores. De muestra, cuentan en su equipo, que lleva un ex comisario en su lista de precandidatos a concejales.

Por otro lado, entre los ejes de su plataforma de gobierno figura darle autonomía de gestión a las delegaciones municipales. "Hay muchas delegaciones que funcionan como unidades básicas, con delegados que parecen punteros políticos. Nosotros queremos transformarlas y fortalecerlas como elementos de nexo entre el vecino y el municipio, y espacio de contención", remarcan desde su equipo de trabajo.

Más vale conocido

La figura de Jorge Omar Giménez no podría pasar desapercibida para ningún sanmartiniano que haya vivido en esa comuna desde los años '90 a principios de este siglo.

El ex intendente que comandó esa comuna por 16 años, en los últimos 4 años fue también el delegado regional de Trenes Argentinos hasta hace poco que renunció a ese cargo nacional para abocarse de lleno a su campaña. Fue cuando el ex cacique peronista anunció que se sumaba a la lista de Omar De Marchi, dentro de La Unión Mendocina.

jorge gimenez omar de marchi.jpg Jorge Omar Giménez y Omar De Marchi. Foto: Twitter Omar de Marchi

"Los que lo cuestionan no entienden que él sí pretende recuperar San Martín y no está especulando. No se trata de ser candidato para llenar una boleta, hay que tomárselo en serio y dar la batalla en el espacio que sea competitivo" dicen quienes defienden la decisión de Giménez.

El ex intendente ya ha planteado que su campaña se basará en reactivar la construcción de viviendas con la meta de generar empleo genuino y en recuperar el campus universitario, "que se dejó abandonado y ahora es un predio al que sólo le crecen yuyos. En frente sólo colocaron un enorme casino", critican desde su sector.

También aparece en sus planes recuperar el trabajo de la Dirección de Desarrollo Social "que hoy maneja el sector de Libres del Sur y que usan para generar clientelismo" y reactivar el PASIP, en donde aseguran que hay decenas de empresas esperando poder escriturar sus terrenos y que vendrían no sólo a invertir en San Martín, sino también a generar muchos puestos de trabajo.

Pero el ex intendente peronista no será el único alfil de De Marchi en San Martín. El líder de La Unión Mendocina también impulsa a una precandidata que va con lista corta, una presidenta de un centro de jubilados que surgió de la alianza con el partido que lidera Civit Evans.

Se trata de Sonia Elisa Scartón, una afiliada del Partido de los Jubilados, que ya compitió para ser concejala en las pasadas elecciones legislativas del 2021, y que ahora impulsa una lista con un particular y futbolero nombre: "La Jubileta".

Sonia Scartón del Partido de los jubilados.jpg Sonia Scartón es la candidata del Partido de los Jubilados que competirá dentro del frente de La Unión Mendocina.

"Hace 10 años presido un centro de jubilados y sé de primera mano lo que todos sufrimos para llegar a fin de mes o para lograr que la obra social nos cubra los remedios. Por eso decidí participar en política", definió Scartón.

Es claro que la estrategia electoral de ese nuevo frente es tratar de sumar y contener a todos los espacios políticos que lo conforman, con la idea de que todos puedan participar y sumar votantes, y además mostrarse más fortalecidos en estas elecciones PASO, que serán las contiendas en las que debutarán como frente.

En el frente Elegí cada sector lleva a su alfil

Con la salida de Giménez de las listas del peronismo, pareció abrirse un caudal de listas repletas de candidatos envalentonados con poder quedarse con el sillón del intendente Raúl Rufeil.

Cabe recordar que la Ley de Boleta Única establece que cada frente o partido podrá presentar hasta dos listas: una oficial y otra adherente. Por lo cual si en un frente hay más de dos precandidatos, sólo dos podrán llevar al mismo precandidato a gobernador y el resto deberá competir con lista corta.

En esa enorme boleta que llevará el peronismo en San Martín aparecen todos los sectores conocidos, e incluso algunos que parecen haberse potenciado para estas elecciones. Tanto es así, que en el box de votación el votante sanmartiniano del frente Elegí deberá estar muy atento a la hora de elegir y revisar la foto de su precandidato favorito, porque algunas boletas son muy similares y los nombres difieren en una palabra.

Por ejemplo, en la boleta de Omar Parisi aparecen dos postulantes: por un lado en la boleta "Ahora Peronismo", está Rubén Cuello, referente de Nuevo Encuentro y titular del PAMI en San Martín, y junto a él, la lista "Ahora Más Peronismo" que impulsa a la diputada provincial Laura Soto.

Ruben Cuello precandidato San Martín PJ.jpg Rubén Cuello.

Rubén Cuello debe ser uno de los opositores que más ha cuestionado la gestión de Raúl Rufeil. De hecho lo denunció penalmente en la Justicia por presuntas irregularidades en una obra de red de agua potable.

Ahora desde su sector aseguran que si llegan a comandar la intendencia, una de las primeras acciones que concretarán será pedir una auditoría pública de las cuentas de San Martín.

Por otro lado apuntan a que también avanzarán con declarar la emergencia sanitaria: "Sabemos de casos serios de contaminación de agua potable, por ejemplo con el agua que se consume en Tres Porteñas, El Central, Nueva California y El Divisadero", apuntan y acotan que también buscarán crear el Ente Municipal de Agua y Saneamiento.

En esa misma lista de Parisi aparece también la diputada provincial Laura Soto, que según lo que viene sosteniendo en su campaña y lo que publica en sus redes sociales basará su plataforma de gobierno en reforzar la seguridad en San Martín y alentar las inversiones necesarias para generar empleo. "Fortaleceremos una gestión más presente y más involucrada en la seguridad", acotan desde su espacio.

laura soto Laura Soto.

Por su lado la lista de Avanza Mendoza que encabeza Guillermo Carmona presenta para la intendencia sanmartiniana a Mauricio Figueroa, un joven abogado de 38 años, que ya participó anteriormente en una interna del peronismo en el 2019.

Entre los ejes de su posible gobierno, el entorno de Figueroa marcó que buscarán reactivar inversiones y crear un sector agroindustrial "que nutra a toda la región y que genere fuentes de empleo. Lo mismo pretendemos hacer desarrollando un circuito turístico histórico, religioso y vitivinícola en todos los distritos. Para eso serán necesarias varias obras de infraestructura, pero debemos capitalizar la llegada del tren a Palmira", apuntan.

En su diagnóstico de lo que le falta a San Martín, desde el equipo de Figueroa aseguran que necesitan urgente dotar de mayor conectividad al departamento, porque eso también facilita nuevos formatos de trabajo y nuevos desarrollos.

Mauricio Figueroa, precandidato de Guillermo Carmona en San Martín.jpg Guillermo Carmona y Mauricio Figueroa.

El abogado Alfredo Guevara que buscará la gobernación con su lista denominada La Base, impulsa a Hugo Carlos García como aspirante a la intendencia.

Hugo García, precandidato de Alfredo Guevara en San Martín.jpg Hugo García.

Por su lado, la lista llamada "Rearmemos Mendoza”, que encabeza Nicolás Guillén presenta como precandidato a intendente de San Martín a Daniel “Melli” Vilchez, músico que junto a su hermano Leonardo (que lo acompaña encabezando la lista de concejales) ganó conocimiento nacional en 2021 cuando participó en el programa de televisión “La Voz”.

Daniel Vilchez, precandidato de Guillén en San Martín.jpg

Por su lado, con lista corta, aparece el precandidato de la lista Elegí San Martín, el contador Adrián Leppez.

Desde el espacio de Leppez, oriundo de Palmira, ya remarcaron que en su plataforma de gobierno aparecen como ejes clave provocar el desarrollo productivo de San Martín, para lo cual pretende asistir a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores y favorecer la instalación de industrias en la comuna.

Pero además, para paliar el déficit habitacional, este contador que tendría el respaldo de la estructura peronista, pretende no sólo encarar la construcción de viviendas, sino también solventar mejoras habitacionales y la urbanización de varios sectores alejados del centro sanmartiniano que hoy carecen de servicios básicos.

Adrián Leppez Frente Elegí San Martín.jpg Adrián Leppez.

La enorme lista de peronistas sanmartinianos se completa con las boletas de “Militancia en Acción”, liderada por Carlos “Coqui” Morales, ex funcionario de la gestión peronista de Jorge Omar Giménez que se distanció sobre el final del último mandato y con Eber Cáseres, ex coordinador de Políticas de Empleo del municipio, que es el referente de la lista que lleva el nombre de “Poder Ciudadano”.

La izquierda también dirimirá sus diferencias en una interna

Por su lado el Frente de Izquierda y los Trabajadores, también lleva como su apuesta a esa intendencia a Cecilia Soria, estudiante y referente del movimiento de mujeres, que fue diputada provincial hasta el 2018.

"Nosotros hemos conformado una lista de trabajadores y por tanto, los principales lineamientos de nuestra propuesta van en ese sentido. Una de ellas es formalizar el trabajo. Hoy es imposible conseguir trabajo formal, mucho más si sos joven y mujer. Lo que planteamos no es sólo formalizarlo, sino también que ningún salario sea menor que la Canasta Básica de Alimentos", puntualizan desde el equipo de Soria.

En el espacio que lidera Soria y que impulsa Lautaro Jiménez como precandidato a gobernador, remarcan que hoy un obrero de viña cobra un mínimo de $79.000 y las mujeres que hacen esos trabajos ni siquiera están registradas.

También remarcan que en las afueras del centro sanmartiniano urge la urbanización y pretenden que se reactiven los créditos hipotecarios "para que las familias trabajadoras podamos acceder a tener la casa propia".

Cecilia Soria precandidata FIT U en San Martín.jpg Cecilia Soria.

En la interna de ese frente de Izquierda, Soria se enfrentará con la referente del Partido Obrero, Rocío Lucero.

Vadillo impulsa a dos referentes

El líder del Partido Verde, Mario Vadillo también dirimirá quién será el candidato de su espacio en San Martín con una interna.

Por un lado aparece Emanuel Pannochia, quien pretende reactivar la Dirección de Salud de la comuna, "para mejorar las salasd e primeros auxilios en los distritos que hoy están completamente olvidadas", remarcan desde su sector.

También pretende generar un fideicomiso que sirva para fondear la construcción de viviendas en esa comuna y reactivar el sistema de cámaras de videovigilancia, "incorporando la tecnología que nos permita tener una mayor resolución y detectar rostros, de manera de saber si hay personas con pedido de captura por algún delito", especifican.

Emanuel Panocchia precandidato del Partido Verde en San Martín.jpg Emanuel Panochia.

Con Panocchia se medirá en la interna el otro referente del equipo de Vadillo, Orlando Hidalgo.