rufeil agua potable.jpg Raúl Rufeil ratificó que las elecciones municipales serán en las mismas fechas que las provinciales.

El mandatario municipal dijo que Omar De Marchi y Jorge Difonso tienen la libertad absoluta de separarse del Frente Cambia Mendoza porque estamos en democracia. "Es una pena porque son cuadros que están muy bien preparados, tienen su proyectos y aspiraciones. Si ellos creen que por fuera van a tener mejores resultados, allá ellos, yo creo que no", agregó.

Rufeil dijo que Cambia Mendoza sigue vigente y hay gente del PRO que está trabajando en su gestión. "Nosotros somos muy inclusivos, plurales y darle apertura a todos los partidos políticos que quieran participar", añadió.

Todavía esperan la ayuda de Nación para los afectados por las heladas y el granizo

Raúl Rufeil dijo que el gobierno nacional les había prometido más de $30 millones para contribuir con los productores afectados por las heladas y el granizo, pero todavía la ayuda no llegó. "No me gusta adjetivar a nadie, pero estamos aguardando con mucha expectativa", añadió.

Raúl Rufeil granizo en San Martín.jpg Raúl Rufeil recorriendo las zonas afectadas por el granizo.

El intendente de San Martín aseguró que toda la ayuda que brindaron fue por parte del municipio y de la Provincia. "Trabajamos muy bien articulándonos con provincia y todas las acciones que uno hace para subsanar parcialmente los daños que hacen estas inclemencias del tiempo es para poder paliar y que siga trabajando en pequeño y mediano productor", dijo Rufeil.

