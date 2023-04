El peronista Jorge Omar Giménez se sumó a las filas de Omar De Marchi en La Unión Mendocina

En el caso de Giménez no fue una sorpresa su salida del Frente Elegí ya que en varias oportunidades había coqueteado con la idea de unirse a De Marchi porque "los unía la misma pasión".

Daniel Orozco-Omar De Marchi.jpg Daniel Orozo y Omar De Marchi, quien no deja de sorprender a un día del cierre de listas con miras a las elecciones 2023.

Jorge Giménez, cansado de la grieta

El justicialista también ya había adelantado que iba a pelear por quedarse nuevamente con la intendencia de San Martín, donde estuvo durante 16 años. Allí actualmente gobierna el radicalismo con Raúl Rufeil a la cabeza.

El miércoles pasado, Giménez contó en el programa Séptimo Día de Canal 7 que había iniciado conversaciones con De Marchi. Y por lo visto, las coincidencias fueron más que las diferencias y las negociaciones llegaron a buen puerto. Camino que difícilmente puedan seguir otros intendentes peronistas, como el sanrafaelino Emir Félix.

"Desde hace tiempo que hay diálogo con Omar. Somos dos personas que soñamos con lo mismo. He estado haciendo consultas en San Martín a políticos y vecinos para que me den su mirada. Acá ha aparecido algo nuevo y que me entusiasma, así que yo no lo voy a negar”, aseguró el hombre del Este ante la consulta de los periodistas.

Incluso durante esa entrevista descartó que tenga algún tapujo de unirse a un partido identificado con el PRO, aunque la nueva coalición no pueda llevar el sello en las próximas elecciones municipales y provinciales. "No tendría ningún inconveniente. Soy peronista. De los viejos peronistas; no etiqueto a los dirigentes políticos, ni de uno ni de otro lado. La gente está cansada de la grieta y del Boca versus River, como decimos siempre”, se explayó.

Con esta jugada hacia otro sector de la política mendocina, habrá que ver si el electorado de San Martín coincide con su pensamiento y lo respalda en las PASO 2023 para poder seguir en carrera.

