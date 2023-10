Suarez prepara su demanda a Nación para este lunes y suma a gobernadores de Juntos por el Cambio

El documento es breve. Los que lo vieron por última vez fueron abogados del Ministerio de Gobierno y de la Fiscalía de Estado. Aunque muchas veces son miembros de este último los que redactan la mayor parte, en esta oportunidad todo el armado de la presentación corrió por cuenta de la gente del sancarlino, sobre todo bajo el ala del ministro Víctor Ibañez. Ambos ya tienen “cancha” en pleitos judiciales contra el Gobierno nacional y tendrán su último gran cara a cara.

Suarez en San Rafael.jpg Suarez se despedirá con un clásico de su gobierno: litigar contra la Nación.

Como ha contado este medio antes, la intención es invocar un supuesto incumplimiento constitucional por parte Unión por la Patria a raíz de haber eliminado la Cuarta Categoría del Impuesto a las Ganancias. Al dejarse de percibir una porción de tal impuesto, y al ser éste coparticipable -ahora se sumó también otro coparticipable, que es Valor Agregado- , las provincias verían una merma en su recaudación. Para Mendoza, de acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda, esos números podrían ser cercanos a los 70 mil millones de pesos – a pesar de que una de las cifras más difundidas, casi oficializada pero no por eso acertada, siempre esbozó los 45 mil-.

Cómo se armó el respaldo y voces en contra a la demanda

“El ‘Rodi’ estuvo en la reunión de los gobernadores de Juntos de esta semana y ahí se interesaron aún más en la propuesta. La verdad es que nosotros fuimos los primeros en darnos cuenta de que había una veta por este lado, que no sólo se podía sino que había que hacer la demanda”, cuanta el entorno de Suarez. Según esas voces oficialistas, “hasta mandatarios del peronismo han llamado para interiorizarse de lo que queremos hacer”.

Pero no necesariamente del peronismo que abreva en el ex Frente de Todos. Hubo charlas que apuntaron a que Juan Schiaretti acompañara a Mendoza en esta cruzada. Fue por aquellos últimos días de septiembre en los que el Cornejo pidió demorar la presentación del Presupuesto 2024. El asunto de Ganancias y la coparticipación fue parte del temario y, en teoría, de las causas para el aplazamiento. Tampoco avanzó la posibilidad de ir con el cordobés, que por ese entonces aún tenía la recta final de su campaña presidencial por delante. Hoy está de viaje por Arabia Saudita junto a su sucesor, Martín Llaryora, y una alianza con Mendoza parece casi imposible.

“Ojo, no está ganado ni mucho menos lo que queremos hacer”, admitieron quienes están con los números, el Presupuesto y la Constitución sobre el escritorio. “En algunas ocasiones estado ante demandas contra Nación a las que sabemos que podemos coronar; o sabemos que la Justicia nos tiene que hacer caso. En esta oportunidad existe la chance de que no nos vaya bien, a pesar de que entendemos que el planteo es correcto”, confesaron.

Senado.jpg A un mes de los cambios en Ganancias, la provincia pide su inconstitucionalidad.

Precisamente desde el oficialismo nacional, que lógicamente defiende los cambios hechos en ambos impuestos, vienen apuntándole al supuesto enojo mendocino con tono crítico y desestimando que pueda prosperar. Ya Sergio Massa, en diálogo con este diario, dijo que el el intento se quedaría en la nada. También Agustín Rossi –hablando con Canal 7- opinó que, si los mandatarios locales iban a quejarse, deberían haberlo hecho cada vez que se subió el piso por decreto, ya que en esas oportunidades también se afectaba dinero coparticipable.

“Aunque en principio tiene sentido lo que dice Rossi; la verdad es que no es tan así, porque en esas oportunidades los presupuestos se habían trabajado pronosticando tales posibles cambios en el piso de Ganancias. Es decir, las provincias teníamos un paraguas. Acá lo que se hizo es algo distinto: no se subió un a vara, sino que se modifica toda la estructura total de la ley”, aclaró uno de los redactores del escrito que llegaría a manos de los jueces supremos en algunas horas.

Debuta la Liga de Gobernadores: "Unidad y Paciencia"

Con esa unión de mandatarios estrenándose ya no sólo en terreno político, sino -de concretarse- también judicial, asoma un gesto claro cómo serán los nuevos tiempos para el frente. La Liga de Gobernadores de Juntos por el Cambio no tiene dudas: ante la alianza de Patricia Bullrich y Mauricio Macri con Javier Milei, son ellos los encargados de dar un paso adelante y reclamar el liderazgo de la coalición. Dieron el puntapié inicial con su comunicado de neutralidad; justo cuando el tablero político tambaleaba y la brújula ideológica de varios ex Cambiemos giraba buscando un norte.

“Es importante respaldarnos en ese faro que aparece. Venimos de una elección en la que muchos de los propios no respaldaron a nuestra candidata; vamos a otra en la que parte de nuestro espacio está queriendo jugar con Milei y otra parte con Massa. Encima no tenemos un líder referenciado en absoluto para los próximos años: mirá lo complejo que es el panorama”, contó desalentado uno de los actores principales del armado local.

Rodolfo Suarez presentación de listas cambia mendoza b.jpg La propuesta de Cambia Mendoza fracasó en su intento de llevar tres mendocinos al Congreso. Sólo Nieri revalidó.

A su ennegrecido checklist habría que sumarle que, increíblemente para ellos, ni siquiera estarán en la discusión el próximo 19 de noviembre, y eso que hace dos años la elección les parecía completamente ganada. “Nadie supo ver venir, ni tampoco supo resistir, la implosión interna que se nos venía encima. Ahora está a la vista de todos, cuando ya es demasiado tarde”, comentó a este diario ese interlocutor lleno de pesimismo y desde el bando de la UCR.

Cerca de Suarez y Cornejo no lo ven así, y por eso entienden que es estratégico el nacimiento de ese grupo de los 10. "Acá hay muchos que creen que hay que votar a Massa para negociar y otros que creen que la opción es Milei porque de otra manera van a ser 10 años seguidos de kirchnerismo. Bueno, ni una ni la otra: el gobierno que arranca en diciembre va a tener una luna de miel muy corta, seis meses; porque la situación es crítica. Tenemos que mantenernos unidos y siendo oposición y vamos a emerger como la alternativa, indudablemente". Las palabras son de una alta fuente del oficialismo. Unidad y paciencia, parecen sintetizar. Y la mirada puesta en las elecciones de medio término en 2025.

Habría que revisar exhaustivamente cuándo hubo 10 gobernadores no peronistas al mismo tiempo en la Argentina. Y aún más exhaustivamente habría que preguntarse si a partir de ello pueden hacer una diferencia en los escenarios que vendrán. El contacto con los 24 senadores y con los 97 diputados que le quedarán al espacio desde diciembre parecen ser su herramienta central. Eso y la capacidad de dar certezas: son los únicos de todo el espectro político que no dudan en que el 10 de diciembre serán 100% oposición. El resto aún no lo sabe.

El rol de los mendocinos y la rosca en el Congreso

“Obviamente que el Alfredo tiene una importancia particulal entre esos nombres. Por su bagaje como gobernador durante cuatro años; porque es el presidente del interbloque en Senadores y por el tiempo que lleva en política; pero es muy pronto para saber qué cabezas asomarán más que otras ahí. Además, todas personalidades fuertes y vienen desde distintos lugares: Carlos Sadir es hombre de Gerardo Morales; Gustavo Valdés y Rogelio Frigerio son nombres importantes y con su propia espalda; los más nuevos, como Maxi Pullaro y Nacho Torres, también son pibes que pisan fuerte. Es interesante ver qué surgirá y cómo”, analizó un legislador nacional mendocino.

Pero Cornejo, como cuando reclama que no busquen ministros porque sólo los sabe él, o como cuando dijo que no le inventaran candidatos a vice porque iba a sorprender, ya fue claro entre los suyos: "Estoy obligado a ser importante ahí, pero no partidariamente, sino por todo lo que hay que pelear para Mendoza. En ese equipo no va a haber liderazgos únicos y sería un error mío, o de cualquiera que lo propusiese, pensar así", comentó por estas horas.

Alfredo Cornejo.jpg Cornejo, entre los gobernadores de más peso en la nueva liga de mandatarios opositores.

Para ese espacio de mandatarios locales, la jugada de Bullrich, Macri y Milei -a la que se sumó Luis Petri- le dio la excusa ideal para levantar el perfil. Aparecieron, se mostraron y se declararon neutrales de cara al balotaje -probablemente, pensando en la estrategia esbozada renglones atrás-. Ahora, sus aliados naturales son los senadores del frente, que esta semana ratificaron su unidad ya demostrada en estos años -a diferencia de Diputados, nunca se partieron y votaron casi todo de la misma manera-. Sólo uno hizo algo distinto: a la vez que firmó la unidad, también decidió apoyar el nuevo entente con Milei: fue Humberto Schiavoni, más conocido entre los mendocinos por ser el primer interventor que pusieron en el PRO local, allá por abril.

Y justamente esa jugada vino a repercutir en el presente, pero en este caso en Diputados. Ahí no sólo no lograron tener aún señales de unidad, sino que la semana les depara un escenario que podría ser opuesto a eso: Cristian Ritondo, hombre de Bullrich y de Macri desde la primera hora -y presidente del bloque PRO- está buscando nombres para un comunicado conjunto que se pronuncie favorable a la alianza con los libertarios. Cuentan que tanteó a un mendocino en su intentona.

Álvaro Martínez. Es hasta acá el único diputado nacional que ha admitido –en diálogo con UNO- respaldar a Milei. Y sin embargo tampoco se va a sumar a la movida que arma Ritondo y buena parte de los halcones. Desde las filas amarillas dijeron que ya le avisó de su negativa al bonaerense y que "puede tener que ver" con que firmar sería un banque a Bullrich. Justamente ella es quien les intervino el partido en Mendoza, desplazándolo ni más ni menos que al propio Martínez. En conclusión, no firma.

Idas y vueltas y bastante rosca. A veinte días de las elecciones, los neutrales y la Liga de Gobernadores pusieron primera.

Pero la Argentina a la que arribarán es todavía incierta.

