Massa respondió al planteo judicial que impulsa Suarez por cambios en Ganancias: "No es discutible"

"Desde lo procedimental no hay inconstitucionalidad, porque es el Congreso el que fija impuestos", señaló. En territorio cuyano, lo que alistan es un planteo que hace foco en la intangibilidad de los recursos que deben coparticiparse. Por ese camino es que iniciarán el trámite ante los supremos.

Equipos del gobernador vienen trabajando en el planteo desde hace semanas.

"Es el Congreso el que les dio coparticipación a las provincias y es el Congreso el que sacó esta ley. Con lo cual es una decisión soberana de ese Congreso; no es discutible en la Corte", ahondó el candidato a presidente, subrayando que tanto el Gobierno nacional como sus legisladores actuaron con el respaldo de la ley.

En la otra vereda, sin embargo, creen que hay motivos para presentarse formalmente y esperar al tratamiento. Incluso por una conveniencia lateral al planteo: "Si hay elementos, hay que demandar, porque además cada presidente nuevo llega con un pacto fiscal, y ahí pesan las demandas que uno ya tiene iniciadas a Nación para poder negociar", contaron a UNO entre los que arman la contraofensiva.

La noción que tienen en Mendoza es que podrían dejar de percibirse hasta 70 mil millones de pesos durante 2024 por las modificaciones que anunció Massa

En ese conjunto de funcionarios están los ministros de Gobierno y Hacienda, Victor Ibañez y Victor Fayad; el fiscal de Estado, Fernando Simón y algunos referentes legislativos; además del propio Suarez, que de acuerdo a lo confirmado por el oficialismo, también sigue de cerca la novela en torno a Ganancias.

Como se dijo anteriormente, la noción que tienen en Mendoza es que podrían dejar de percibirse hasta 70 mil millones de pesos durante 2024 por esas modificaciones.

Cómo se prepara el planteo de inconstitucionalidad

El plan de acción de los mendocinos ha estado en debate durante todo el último mes y se espera que sea presentado durante esta semana o la primera después de las elecciones. En una entrevista en el programa Séptimo Día, el propio Ibañez confirmó que se estaban revisando detalles sobre el tema -los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso son centrales en ello-, pero agregó también que la situación no es sencilla y debe hacerse un estudio exhaustivo antes del planteo formal. Dijo que quien está "de cabeza" sobre el tema es Fayad.

En Hacienda es donde se está haciendo la revisión fina de los números para el planteo.

"Estamos armando la demanda y se va a hacer como lo dijo el gobernador, en estos días. Así como lo hicimos para reclamar ante el Ministerio del Interior por la discriminación, así como hicimos el planteo ante la Nación por la realidad de Los Nihuiles, así vamos a hacer lo de Ganancias. Lo estamos trabajando, pero tiene una complejidad técnica", precisó el ministro, quien además es aspirante a diputado nacional en tercer término, en la boleta de Juntos por el Cambio.

El asunto de Ganancias incluso escaló de otra manera en la provincia: fue uno de los motivos por los que Alfredo Cornejo pidió la prórroga del presupuesto 2024 -al menos así lo expresaron-. No sólo el Ejecutivo necesitaba saber si contará o no con tal monto, sino que algunos en la gestión todavía se preguntan si habrá impacto también por otra decisión que viene impulsada desde Buenos Aires: restituir el IVA en productos de la Canasta Básica. Esto, porque es otro impuesto coparticipable. Aunque el caso sería distinto, porque no es que el Ejecutivo haya dejado de cobrar ese tributo, sino que primero lo percibe y después devuelve el equivalente en dinero. Ya hay más de 16 millones de personas que han recibido su plata de vuelta.

Según supo UNO, está estimado que -sólo contando Ganancias- se perderá el 7% de la coparticipación que debería llegar (datos del Gobierno mendocino).

Sin embargo, para el peronismo provincial, lo que están haciendo Suarez y compañía es sólo contemplar el efecto inicial de la quita y no ver el "bosque": señalaron que, al combinar la devolución del IVA con la polémica suba del mínimo no imponible, las provincias ganarían por la formalización de las compras (para que devuelvan el IVA debe consumirse con débito).

Senado.jpg Ganancias genera polémica desde que se aprobó en Senadores, a fines del mes pasado.

"Además, esto por lo que pelean representa apenas el 3% del billón de pesos que Nación enviará en todo concepto durante 2024", claman en el PJ.

No es el primer tema por el que Mendoza plantea sus objeciones a la administración de Alberto Fernández. Esta vez, en rigor, no sería contra la Nación, sino directamente contra lo decidido en el fuero parlamentario, que según expresan en el Barrio Cívico, está viciado de nulidad. Anteriormente ya se mostró en desacuerdo con los reconocimientos a supuestos mapuches en el sur provincial -a principios de este año- y, más acá en el tiempo, también "se plantó" cuando quisieron negarle el acceso a dólares para el pago de deuda a través de resoluciones emitidas por el Banco Central.

El asunto asoma como la última gran batalla legal de Suarez al frente de los mendocinos y contra la Nación.

