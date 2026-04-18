Javier Milei viajó a Israel para participar de los festejos de la independencia

Javier Milei Karina Milei acuerdo bilateral estados unidos El presidente Javier Milei y Karina Milei encabezarán una agenda en Israel, al conmemorarse la independencia de ese país.

Como primera actividad, el mandatario visitará el Muro de los Lamentos, una práctica que estila repetir ante cada viaje al destino. Con agenda propia, a las 16.15, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, se reunirá con su par israelí Gideon Sa’ar.

La agenda de Milei en Israel

A las 17.30, el Milei protagonizará un encuentro con el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu, que podría dar lugar al anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al y a la firma de acuerdos conjuntos.

Por la noche asistirá a una parte de la ceremonia del 78.º Día de la Independencia de Israel, lo que se conoce como el encendido de antorchas en el Monte Herzl. Se trata de una invitación de Benjamin Netanyahu, quien convocó además al republicano Donald Trump.

Asimismo, para el lunes, el mandatario será condecorado con el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan en una ceremonia que iniciará a las 10:30, donde está previsto que exponga.

Durante la jornada también se reunirá además con su par de Israel, Isaac Herzog, a las 15.30, y poco más tarde, visitará la Yeshivá Hebron donde recibirá una distinción de la Academia de Estudios Talmúdicos. Allí también tomará la palabra.

Antes de emprender el regreso, el libertario aprovechará para reunirse con rabinos y visitar la Iglesia del Santo Sepulcro, situada en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Al cierre de la jornada, asistiría a la ceremonia por el 78.º Día de la Independencia de Israel para emprender el regreso a las 23:30 y llegar a media mañana del miércoles.