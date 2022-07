Suarez le marcó la cancha a Batakis: "Más allá de cualquier medida debe atender el problema de confianza"

Si bien aseguró que sigue por los medios los anuncios "del plan o del no plan, como quieran llamarlo" de la nueva funcionaria, Suarez vaticinó: "Más allá de cualquier medida económica que se tome, acá hay un grave problema de confianza de los argentinos en el equipo que está gobernando en este momento, y en la medida en que no resuelva el problema de confianza y los problemas políticos internos que tiene este Gobierno, es difícil que cualquier medida económica tenga buen resultado".

El mandatario contó que aún no tiene agendada una reunión con la nueva ministra porque están esperando un tiempo prudencial para pedirla, aunque puntualizó qué temas tiene previsto tratar con ella cuando se puedan reunir: "En materia de economía, las variables nacionales que tienen que ver con la falta de confianza en la moneda, el precio del dólar, los temas que tienen que ver con la energía, los subsidios. Todos temas nacionales que no tienen que ver con la agenda de la provincia, pero que sufrimos".

Confirmó la reapertura de paritarias para los estatales

Ante los periodistas que lo abordaron en el acto en homenaje a las víctimas del atentado terrorista contra la AMIA Suarez confirmó que el Gobierno adelantará la reapertura de las paritarias estatales el próximo jueves , y admitió que "en la medida de las posibilidades vamos a adecuar los salarios a esta inflación que tenemos que es imprevisible", y coincidió con los vaticinios que indican que la inflación de este mes "seguramente será mayor que la que se anunció estos días".

A esos pedidos de readecuación de salarios de los empleados públicos, Suarez también debe sumar los reclamos que recibe de las empresas dedicadas a la obra pública, que ya le plantearon acortar los plazos de pago. "Pasa que no hay hierro, no hay alambre, cuesta mucho conseguir los materiales, pero no hay precio y cuando no hay precio se dificulta bastante. Nosotros tenemos un buen ritmo de obra pública y no lo hemos frenado, aún cuando algunas empresas nos piden frenar porque no saben cómo cotizar", resaltó y aseguró que el Gobierno no tiene previsto frenar la obra pública ni paralizarla.

