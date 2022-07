Suarez sobre la AMIA: "No merecemos que se mezcle el dolor con la impunidad"

En la conmemoración participaron el presidente de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) Filial Mendoza, Marcos Horenstein; el vicepresidente de la DAIA Filial Mendoza, Luis Bortnik; el vocal de la Sociedad Israelita de Beneficencia Mendoza, Daniel Benasayag; el rabino de la Comunidad Judía de Mendoza, Fabián Zaidenberg; el cónsul honorario de Israel, Andrés Ostropolsky; el presidente de la Comisión Directiva de la Escuela Israelita Dr. Max Nordau, Alejandro Roiz; el presidente del Club Israelita Macabi Mendoza, Marcelo Minuchin, y la presidenta del Consejo Argentino de Mujeres Israelitas, Diana Segal.

►TE PUEDE INTERESAR: El intendente Miguel Ronco echó a la funcionaria que reinvindicó a la dictadura

Además, estuvieron presentes el vicegobernador, Mario Abed; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay; el procurador de la Corte, Alejandro Gullé; la presidenta provisional del Senado, Natacha Einsenchlas, y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

Rodolfo Suarez y Mario Abed en el acto de la AMIA.jpg

“Las argentinas y los argentinos no merecemos que se mezcle el dolor con la impunidad. Y no lo podemos permitir”, sostuvo Suarez al iniciar su discurso. “En razón de los antecedentes, resulta evidente que no se puede tener más un Estado indiferente frente a las presuntas maniobras de inteligencia que puedan comprometerla seguridad nacional”, agregó.

El Gobernador afirmó que “por eso nos pronunciamos categóricamente a favor del esclarecimiento de las operaciones que el avión de origen iraní ha hecho en la Argentina, porque las argumentaciones vertidas por el Gobierno nacional hasta aquí solo han conseguido destemplar aún más la confianza ciudadana”.

En este sentido, el mandatario expresó que “no hay medias verdades. Un Estado desertor es un Estado cómplice. Necesitamos una férrea voluntad política de las autoridades nacionales y de la Justicia para que, en el marco de la cooperación internacional, podamos crear una barrera efectiva que garantice la lucha contra el antisemitismo y cualquier forma de atropello a los derechos humanos.

“La causa AMIA es una herida abierta que necesita cicatrizar con la verdad. El pueblo mendocino ama la paz y nunca pero nunca le ha temido a la verdad. Por eso también reclama justicia”, finalizó Suarez.

►TE PUEDE INTERESAR: La arquitecta María Pía Persia fue estrangulada y el caso se investiga como un asesinato