Solución para los deudores de créditos UVA: Julio Cobos busca un dictamen para avanzar con la ley

Quienes se endeudaron en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) para construir sus viviendas -un valor que se fue incrementando según la inflación- después de pagar las cuotas regularmente durante 5 años, deben unas 8 veces más que cuando tomaron en crédito.

creditos uva.jpg Muchos de los deudores hipotecarios que tomaron préstamos en UVA se reúnen a protestar en el ingreso a la Casa Rosada

Si bien los proyectos no son del todo similares, sí coinciden en puntos claves. Por esto, la presidenta de la comisión de Finanzas de Diputados de la Nación, Alicia Aparicio, anunció que realizarán una reunión en conjunto entre este espacio y Hacienda y Presupuesto, a fin de buscarle una solución definitiva a la problemática.

Si se ponen de acuerdo y sacan un dictamen en conjunto las dos comisiones, el proyecto tiene mayores posibilidades de llegar al recinto.

En qué coinciden los tres proyectos sobre los créditos UVA

Si bien tienen diferencias, los tres proyectos presentados por los diputados nacionales, coinciden en algunos aspectos.

Primero en la necesidad de crear un fondo compensador que corrija el desfasaje.

Otro aspecto en el que coinciden es en que hay que determinar una fecha de punto de partida para ese fondo compensador, es decir, desde cuándo hacerlo valer.

►TE PUEDE INTERESAR: Créditos UVA: se agotan los tiempos para que una ley los cambie y 5 diputados pujan por debatirla

El tercer punto en el que parecen llegar a un arreglo conjunto es en que hay que buscar un método para financiar este fondo compensador. El proyecto de Cobos propone que el esfuerzo sea compartido entre los bancos, los deudores y el Estado.

Al parecer, llegar a un acuerdo no es un imposible, porque ya se está trabajando en un borrador que una las tres propuestas, pero todavía está en los comienzos de su elaboración.

No hay crédito hipotecario en Argentina

Según el diputado radical mendocino, no solo se debe llegar a un acuerdo para que los deudores no pierdan sus viviendas sino que hay una realidad ineludible: hoy no hay créditos hipotecarios en la Argentina y la necesidad habitacional es muy grande.

Este es un problema detectado por los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Problema que surgió cuando se rompió la equidad contractual en la relación entre el salario y cuota. Arrancó con una proporción y luego la inflación actuó más aceleradamente que los salarios, y por lo tanto originó esa inequidad contractual Este es un problema detectado por los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Problema que surgió cuando se rompió la equidad contractual en la relación entre el salario y cuota. Arrancó con una proporción y luego la inflación actuó más aceleradamente que los salarios, y por lo tanto originó esa inequidad contractual